Rapina a mano armata in una sala scommesse a Prato, tre giovani arrestati in Brianza

Tre giovani di 18, 19 e 20 anni, residenti ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, sono stati arrestati con l'accusa di aver partecipato a una rapina a mano armata in una sala scommesse di Prato. Il colpo risale alla sera del 6 ottobre scorso e avvenne in via Monte Cassino, nel quartiere di Narnali. I tre sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Prato.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, due dei giovani entrarono nell'esercizio armati di pistola e coltello. Uno avrebbe minacciato il cassiere con la lama, utilizzandola per aprire la cassa e impossessarsi di circa 6mila euro, mentre il complice teneva sotto minaccia i clienti con una pistola. Il terzo indagato sarebbe rimasto all'esterno, alla guida di una Citroen C3 utilizzata per la fuga.

Il gip ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche sulla base degli accertamenti relativi ai sopralluoghi effettuati prima della rapina. Nella ricostruzione riportata dalla Procura, "La preparazione, l'uso di armi, il travisamento la rapidità e la freddezza dei malviventi" evidenzierebbero "una seria capacità criminale del commando operativo", escludendo "una condotta estemporanea".

Un contributo determinante alle indagini è arrivato dalle immagini delle telecamere installate ai varchi della Ztl. Gli investigatori hanno individuato l'auto utilizzata per la fuga, presa a noleggio in Lombardia per il periodo compreso tra il 4 e l'8 ottobre. Attraverso il sistema Gps sono stati quindi ricostruiti gli spostamenti del veicolo. Nel pomeriggio del 6 ottobre i tre erano stati controllati a Firenze, dove avevano anche pernottato.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati una pistola a pallini, tre coltelli, tirapugni, sostanze stupefacenti, documenti intestati a terze persone, indumenti ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante la rapina, cinque telefoni cellulari e due walkie-talkie.

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