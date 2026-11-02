Salute e prevenzione del cuore: a Fucecchio controlli gratuiti in piazza con Misericordie

La prevenzione delle malattie cardiovascolari torna protagonista a Fucecchio. Sabato 14 novembre, nella centralissima Piazza Montanelli, si terrà la seconda edizione della giornata dedicata al controllo e alla tutela della salute del cuore.

L'iniziativa, promossa con forte determinazione dopo il grande successo della prima edizione, si avvale anche quest'anno della fondamentale collaborazione con il Coordinamento Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa. Per l'occasione, in piazza sarà allestito il camper sanitario della Confederazione Nazionale delle Misericordie, una struttura mobile attrezzata che permetterà di offrire alla cittadinanza un presidio medico di prossimità.

All'interno dell'unità mobile offrirà il proprio servizio a titolo completamente gratuito il Dott. Marco Sansoni, stimato medico cardiologo e Presidente del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno. Il Dott. Sansoni si metterà a disposizione di tutti coloro che si presenteranno nel corso della giornata per effettuare elettrocardiogramma (ECG), consulenza cardiologica e misurazione della glicemia.

La diagnosi precoce e la correzione dei fattori di rischio principali sono strumenti incredibilmente efficaci per prevenire complicanze gravi e garantire una migliore qualità della vita. Iniziative come questa portano la medicina sul territorio, superando le barriere d'accesso e sensibilizzando la popolazione sull'importanza dei controlli periodici. Offrire screening gratuiti nel cuore della città significa prendersi cura della salute pubblica in modo concreto e inclusivo.

"Riproporre la seconda edizione di questo evento nasce dalla consapevolezza di quanto sia fondamentale la prevenzione sul territorio", sottolinea il Dott. Marco Sansoni, presidente del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno. "Accogliere i cittadini sul camper della Misericordia, offrire loro consigli ed un controllo completo con ECG e monitoraggio della glicemia, significa dare risposte immediate e diffondere la cultura della tutela della propria salute. La prevenzione non deve essere un'eccezione, ma un'abitudine di vita".

"Essere presenti anche quest’anno per questa importante iniziativa è per noi motivo di orgoglio" gli fa eco Maurizio Chinaglia presidente del Coordinamento Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa. "Continua la fruttuosa collaborazione fra la Misericordia di Fucecchio e il Rotary Club Fucecchio Santa Croce per queste importanti iniziative che sono di fattivo e concreto aiuto alla popolazione. Le associazioni del territorio di Fucecchio che si spendono per il proprio territorio: questo è motivo di orgoglio. Un sentito ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale che ha colto la valenza di questo appuntamento e ha concesso il Patrocinio del Comune".

Fonte: Misericordia di Fucecchio

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