A San Miniato Basso torna 'Scendi in pista per la solidarietà': due giorni di divertimento per una buona causa

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Dopo la prima edizione dello scorso 14 e 15 febbraio, torna a San Miniato Basso 'Scendi in pista per la solidarietà', l'iniziativa di Operazione Fratellino che unisce il divertimento alla solidarietà.

Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, la Sala Parrocchiale 'Carlo Acutis' di San Miniato Basso ospiterà una grande pista di automobiline elettriche (slot car), dove bambini, ragazzi e adulti potranno sfidarsi tra gare, sorpassi e tanto divertimento. Oltre alla pista ci saranno altri giochi.

Un'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, riscoprire il piacere di giocare insieme e contribuire, attraverso il divertimento, a sostenere le iniziative solidali di 'Operazione Fratellino' della Fondazione Magnificat E.T.S.

"Perché, a volte, anche una piccola gara può diventare un grande gesto di solidarietà!".

Info e orari:

Sala Parrocchiale "Carlo Acutis", Via Tosco Romagnola Est 518, San Miniato Basso (PI).

Sabato 21 novembre, dalle 14:30 alle 23:00.
Domenica 22 novembre, dalle 14:30 alle 19:00.

Maggiori informazioni: www.operazionefratellino.org

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