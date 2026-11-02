Sinistra Italiana Firenze, Mario Schettino è il nuovo segretario cittadino

Mario Schettino è il nuovo segretario cittadino di Sinistra Italiana a Firenze. Trent’anni, dottore di ricerca in Diritto del Lavoro, lavora nel settore della cooperazione sociale. Già referente regionale di UGS Toscana, organizzazione giovanile del partito, e vicesegretario del circolo nell’ultimo anno e mezzo, dopo il voto dell’assemblea di mercoledì 28 ottobre, svoltasi al Circolo XXV Aprile, raccoglie il testimone da Clelia Li Vigni, alla guida del partito negli ultimi anni.

«È un grande onore per me guidare questa comunità. Ringrazio le compagne e i compagni per la fiducia e per il sostegno. Un ringraziamento particolare va a Clelia Li Vigni per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni.

Diritti, lavoro, sanità e scuola pubblica, politiche sociali e sociosanitarie, diritto all’abitare, ambiente, cultura e pace saranno le nostre priorità.

In particolare, la questione abitativa rappresenta oggi una delle principali emergenze sociali della nostra città. Il costo sempre più elevato degli affitti e delle abitazioni ha reso Firenze inaccessibile non soltanto alle fasce più fragili, ma anche a una parte crescente delle lavoratrici e dei lavoratori e del ceto medio. Occorre invertire questa rotta, proseguendo e rafforzando il lavoro già avviato dall’Amministrazione comunale e utilizzando con determinazione tutti gli strumenti urbanistici, regolatori e di politica abitativa a disposizione, rivendicando al tempo stesso ulteriori strumenti di intervento pubblico per contrastare la speculazione immobiliare e garantire il diritto di abitare nella nostra città.

A questo si lega il diritto di vivere pienamente gli spazi urbani. È necessario mettere in discussione un modello nel quale i luoghi di socialità e aggregazione sono sempre più subordinati a logiche commerciali, restituendo centralità agli spazi pubblici, alla cultura e alle occasioni di incontro libere e accessibili a tutte e tutti.

Occorrerà mantenere e implementare un rapporto costante con la comunità e con l’Amministrazione al fine di tradurre questi valori in azioni concrete, dando risposte ai bisogni del territorio, valorizzando al tempo stesso la partecipazione delle iscritte e degli iscritti e il contributo delle realtà sociali, associative e sindacali della città».

Fonte: Ufficio Stampa