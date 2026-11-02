Per la Società della Salute Empolese Valdelsa quindici nuovi dipendenti

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Dal 1 novembre le unità di personale in più, trasferite dall’Unione dei Comuni, sono entrate a fare parte della struttura

Quindici unità di personale sono entrate a far parte dal 1 novembre della struttura della Società della Salute Empolese Valdelsa, che in tal modo punta a rafforzare la sua presenza nell’area per dare risposte più efficaci alle persone e alle famiglie. L’ampliamento dell’organico, reso possibile grazie al trasferimento del personale suddetto dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, consentirà di migliorare la capacità operativa dell’ente, a partire dalle attività di programmazione fino al miglioramento dei servizi, in un’ottica di collaborazione sempre più stretta con i Comuni, i servizi sociali e il sistema sanitario.

Trattandosi di un trasferimento di personale, l’operazione non comporta alcun costo per il contribuente, ma di una gestione più ottimale delle risorse umane, con l’obiettivo di potenziare il welfare territoriale in un contesto sociale caratterizzato da un aumento della domanda di assistenza, in cui le situazioni di fragilità (come la non autosufficienza o il disagio economico) richiedono risposte sempre più articolate.

Attualmente, la Società della Salute può contare su un organico di 54 persone, a cui vanno aggiunti 27 dipendenti assegnati funzionalmente dalla ASL Toscana Centro e 27 contratti di somministrazione.  “Negli ultimi due anni – osserva la Presidente della Società della Salute EVV, Francesca Giannìla Società della Salute ha assunto un ruolo crescente nella programmazione delle politiche sociosanitarie della nostra area, intercettando nuovi finanziamenti e realizzando progetti per migliorare i servizi e renderli più accessibili, a partire dalla presa in carico delle persone fragili. L’innesto di queste nuove professionalità si colloca nella prospettiva di potenziare il welfare locale, con l’obiettivo di affrontare le sfide sociali dei prossimi anni”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
31 Ottobre 2026

Elicottero italiano precipitato in Bosnia, Empoli commemora le vittime il 4 novembre

Un elicottero da trasporto CH-47F Chinook dell’Esercito italiano impegnato nella missione europea Eufor (European Union Force) – Althea è precipitato nei pressi della città Brčko, a Gorice durante un volo [...]

Empoli
Attualità
31 Ottobre 2026

Juan Paradell Solé apre i 'Concerti di Sant'Andrea' 2026

Domenica 8 novembre 2026, alle 16, nella Collegiata di Sant’Andrea (piazza Farinata degli Uberti, Empoli) il primo appuntamento con i "Concerti di Sant'Andrea", la rassegna musicale che ormai da cinquantadue [...]

Empoli
Attualità
30 Ottobre 2026

Le Antiche Mura di Empoli vince la quinta edizione del Premio Impresa Sostenibile 2026

 Le Antiche Mura, azienda empolese leader nella produzione conto terzi nel settore della cosmesi, ha vinto la quinta edizione del Premio Impresa Sostenibile 2026, assegnato al Forum Sostenibilità del Sole [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina