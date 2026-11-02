Per la Società della Salute Empolese Valdelsa quindici nuovi dipendenti

Quindici unità di personale sono entrate a far parte dal 1 novembre della struttura della Società della Salute Empolese Valdelsa, che in tal modo punta a rafforzare la sua presenza nell’area per dare risposte più efficaci alle persone e alle famiglie. L’ampliamento dell’organico, reso possibile grazie al trasferimento del personale suddetto dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, consentirà di migliorare la capacità operativa dell’ente, a partire dalle attività di programmazione fino al miglioramento dei servizi, in un’ottica di collaborazione sempre più stretta con i Comuni, i servizi sociali e il sistema sanitario.

Trattandosi di un trasferimento di personale, l’operazione non comporta alcun costo per il contribuente, ma di una gestione più ottimale delle risorse umane, con l’obiettivo di potenziare il welfare territoriale in un contesto sociale caratterizzato da un aumento della domanda di assistenza, in cui le situazioni di fragilità (come la non autosufficienza o il disagio economico) richiedono risposte sempre più articolate.

Attualmente, la Società della Salute può contare su un organico di 54 persone, a cui vanno aggiunti 27 dipendenti assegnati funzionalmente dalla ASL Toscana Centro e 27 contratti di somministrazione. “Negli ultimi due anni – osserva la Presidente della Società della Salute EVV, Francesca Giannì – la Società della Salute ha assunto un ruolo crescente nella programmazione delle politiche sociosanitarie della nostra area, intercettando nuovi finanziamenti e realizzando progetti per migliorare i servizi e renderli più accessibili, a partire dalla presa in carico delle persone fragili. L’innesto di queste nuove professionalità si colloca nella prospettiva di potenziare il welfare locale, con l’obiettivo di affrontare le sfide sociali dei prossimi anni”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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