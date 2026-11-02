Tir in fiamme sull'A1 nell'Aretino, 4 km di coda verso Firenze

Cronaca Chiusi
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Traffico bloccato in direzione Firenze e 4 chilometri di coda. Uscita obbligatoria a Chiusi, consigliata la deviazione sulla E45 per le lunghe percorrenze

Un tir in fiamme sull'autostrada A1, nel tratto aretino tra Chiusi e Valdichiana, ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Firenze. L'incendio si è verificato all'altezza del chilometro 385. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, il traffico è rimasto bloccato all'interno del tratto interessato, con 4 chilometri di coda verso il capoluogo toscano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Per chi proviene da Roma ed è diretto a Firenze, la società autostradale consiglia di uscire a Chiusi, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze è invece raccomandata l'uscita anticipata a Orte, con prosecuzione sulla E45 in direzione Perugia e successivo rientro in autostrada a Valdichiana.

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