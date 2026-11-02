Trovato con droga nascosta nella biancheria intima: denunciato a Empoli

L'intervento della polizia tra i controlli svolti in provincia di Firenze, nell'ambito di una più ampia operazione nazionale
Trovato con 13 dosi di eroina, un uomo è stato denunciato a Empoli. L'intervento della polizia rientra tra i controlli svolti nella provincia di Firenze nell'ambito della più ampia operazione di contrasto alla criminalità giovanile, svolta nelle ultime due settimane da migliaia di operatori delle Questure a livello nazionale. In provincia l'operazione ha portato all'arresto di 15 persone e alla denuncia di 21 soggetti, di cui 4 minorenni (Qui la notizia).
A Empoli, nell'ambito di specifici controlli di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolti nei giardini nei pressi dello stadio comunale, il personale del commissariato di polizia ha denunciato un 28enne, cittadino straniero. Quest'ultimo è stato trovato dagli agenti in possesso di 13 dosi di eroina, nascoste nella biancheria intima.
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