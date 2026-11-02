Un momento di sosta e di sorrisi per Use Rosa Scotti

Le soste del campionato, si sa, sono come i parenti, non si scelgono. Fosse stato possibile farlo, coach Alessio Cioni non avrebbe sicuramente scelto questo momento visto che la sua Use Rosa Scotti vola imbattuta al comando della classifica dopo la bella vittoria di domenica, quinta consecutiva.

E, come se non bastasse, sarà una sosta doppia visto che unisce quella che tutti fanno essendo un girone dispari a quella di tutto il campionato. Per farla breve se ne riparla sabato 21 novembre quando al pala Sammontana arriverà Salerno.

E nel frattempo? Si lavora in palestra ma, prima di rimettersi sul pezzo, ci si gode un po’ anche la bella vittoria non su un campo qualsiasi ma a San Giovanni Valdarno. Sorriso a 32 denti di Sophia Lussignoli e via: “Siamo molto contente – spiega la play biancorossa – questo divario così ampio non ce l’aspettavamo. Siamo state concentrate tutta la partita e soprattutto abbiamo difeso forte contro una squadra del valore di Galli. E’ stata una vittoria importante ed ora iniziamo a prepararci al prossimo impegno”.

Parole che raccoglie anche coach Alessio Cioni. “Ci godiamo questa vittoria di gruppo. Ogni giocatrice che è scesa in campo ha dato il proprio contributo e questo è quello che mi rende più felice. Credo che in questa fase il nostro punto di forza sia proprio il gruppo e questo vuol dire che stiamo lavorando bene. Naturalmente la strada è lunghissima e ci saranno anche tempi peggiori, ma ora cerchiamo di proseguire con il nostro lavoro che ci sta dando buoni risultati”.

“Peccato per la sosta – conclude – ne avrei fatto volentieri a meno in un simile momento ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Andiamo avanti sulla nostra strada”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

Notizie correlate