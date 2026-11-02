Use Computer Gross, Leonardo Cipriani: "passo dopo passo continuiamo a crescere"

E’ uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra, difende forte, ha una buona mano dall’arco, sa fare tante cose utili. E’ per questo che, per la seconda stagione consecutiva, Leonardo Cipriani è un punto fisso dell’Use Computer Gross ed anche sabato, con i suoi 15 punti, è stato determinante nella vittoria contro Legnaia.

"E’ stata una partita difficile – spiega – come a Roma siamo andati un po’ in difficoltà nella prima fase ma stavolta ci siamo messi testa bassa ed abbiamo continuato a fare le nostre cose credendoci. Alla fine, quando contava, è venuta fuori anche la nostra qualità. Mi aspettavo che Legnaia ci creasse problemi anche perché difende molto forte ed il campionato in generale sta dimostrando che c’è grande equilibrio e che ogni partita è difficile. Noi naturalmente dobbiamo fare ancora passi in avanti nel nostro percorso ed anche sabato si è visto".

Secondo anno all’Use, che sensazioni hai? "Non guardo mai troppo lontano – prosegue – cerco sempre di guardare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Se tutte le settimane miglioriamo in qualcosa poi, alla fine, il risultato si vede. L’anno scorso abbiamo fatto una bella annata con un playoff importante e quest’anno la società ha cercato di allestire un gruppo per competere nella parte alta della classifica. In questo girone ci sono squadre che hanno nomi importanti, ma secondo me la differenza la fanno sempre l’approccio alle partite e come una squadra riesce a reagire alle difficoltà che incontra. Ed anche sabato si è visto".

E domenica derby. Alle 18 la squadra di coach Valentino sarà impegnata a Fontevivo contro l’Etrusca San Miniato, reduce dalla sconfitta a Chiavari. Un'altra tappa importante del percorso della Computer Gross.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa