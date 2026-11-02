'Va' dove ti porta il bus', al via la nuova edizione

Dopo aver coinvolto quasi 2.000 studenti in tutta la Toscana, torna “Va' dove ti porta il bus”. È in fase di lancio la nuova edizione del progetto educativo di at-autolinee toscane dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado: in questi giorni gli istituti scolastici stanno ricevendo il materiale informativo e le modalità di adesione, e sono aperte le candidature per partecipare al percorso che unisce educazione civica, conoscenza del territorio e mobilità sostenibile.

Promosso da at-autolinee toscane in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con il supporto della cooperativa sociale Itinera, il progetto nasce con l'obiettivo di incentivare l'uso del trasporto pubblico tra i più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio.

Il percorso alterna attività in aula ed esperienze dirette sul territorio. Le studentesse e gli studenti imparano a leggere orari e percorsi, riconoscere le fermate, utilizzare correttamente i mezzi pubblici e scoprire luoghi di interesse storico, artistico e culturale raggiungibili in bus. In questo modo il viaggio diventa un'occasione educativa per conoscere la propria città e acquisire maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani.

Nell'anno scolastico 2025/2026 il progetto ha registrato la partecipazione più ampia di sempre, coinvolgendo 1.976 studenti e 95 classi di oltre 50 istituti scolastici, distribuiti in una trentina di comuni delle dieci province toscane. Dall'Isola d'Elba alla Lunigiana, dalla Val di Chiana alla Versilia, l'iniziativa ha attraversato l'intera regione, raggiungendo sia i principali centri urbani sia i piccoli comuni.

Uno degli aspetti più originali del progetto è la valorizzazione dei lavori realizzati dagli studenti. Nel corso delle attività le classi producono elaborati, fotografie, disegni e racconti dedicati ai luoghi scoperti durante il percorso. Questi materiali vengono raccolti e pubblicati nella sezione dedicata del sito di at-autolinee toscane, diventando una testimonianza del lavoro svolto e uno strumento attraverso cui i ragazzi restituiscono alla comunità il proprio sguardo sul territorio e sul trasporto pubblico.

"Va' dove ti porta il bus" rappresenta un investimento educativo che va oltre la mobilità: promuove comportamenti sostenibili, sensibilizza al rispetto dei beni comuni e contribuisce alla formazione di cittadini più consapevoli.

Tutte le informazioni sul progetto e le modalità di adesione sono disponibili nella sezione dedicata del sito www.at-bus.it.

Fonte: At - Ufficio Stampa