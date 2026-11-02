Via degli Olivi, accordo per la messa in sicurezza tra Lamporecchio, Vinci e Cerreto Guidi

Si avvia verso la concretizzazione l'intervento di messa in sicurezza di Via degli Olivi, importante collegamento viario tra i territori di Lamporecchio, Vinci e Cerreto Guidi, chiuso al transito da oltre un anno a causa del cedimento strutturale della carreggiata in corrispondenza dell'attraversamento sul Rio Nerchio.

I Consigli comunali delle tre Amministrazioni hanno approvato il protocollo d'intesa che definisce le modalità di realizzazione dell'opera, per un investimento complessivo stimato in 180mila euro, sostenuto in misura paritaria dai tre Comuni, ciascuno con un contributo di 60mila euro.

Un risultato frutto della volontà condivisa delle Amministrazioni di restituire alla cittadinanza un collegamento strategico per la viabilità locale, particolarmente importante per il territorio. L'intervento prevede l'aggiornamento del progetto esecutivo già predisposto nel 2020 e la realizzazione di un nuovo attraversamento sul Rio Nerchio, con l'obiettivo di ripristinare la circolazione in condizioni di sicurezza.

I sindaci: "Percorso che dimostra l'importanza della collaborazione tra enti"

Dichiarazione congiunta di Anna Trassi, Sindaco di Lamporecchio, Simona Rossetti, Sindaco di Cerreto Guidi e Daniele Vanni, Sindaco di Vinci:

"L'approvazione del protocollo da parte dei Consigli comunali di Lamporecchio, Vinci e Cerreto Guidi rappresenta un passaggio fondamentale verso la realizzazione del nuovo ponte di Via degli Olivi e la messa in sicurezza di un collegamento strategico per i nostri territori" dichiarano i sindaci Anna Trassi di Lamporecchio, Simona Rossetti di Cerreto Guidi, Daniele Vanni di Vinci. "Un risultato che ci soddisfa a pieno, raggiunto grazie alla collaborazione tra le nostre Amministrazioni e alla volontà condivisa di risolvere una criticità che da tempo provoca disagi ai cittadini e alle attività locali. Abbiamo scelto di perseguire una soluzione strutturale e definitiva, consapevoli che interventi di questo tipo richiedono maggiori risorse e tempi di realizzazione rispetto a soluzioni temporanee, ma offrono maggiori garanzie di sicurezza e durata nel tempo. La decisione di contribuire in parti uguali, con uno stanziamento di 60mila euro da parte di ciascun Comune, rappresenta un impegno economico significativo, non scontato, ma doveroso nei confronti delle nostre comunità. Questo percorso dimostra l'importanza della collaborazione tra enti nell'affrontare problematiche che superano i confini amministrativi. Adesso l'obiettivo è completare l'iter progettuale e arrivare all'avvio dei lavori senza ulteriori interruzioni, per restituire quanto prima ai cittadini una viabilità sicura e pienamente funzionale".

Fonte: Comune di Vinci, Cerreto Guidi e Lamporecchio

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