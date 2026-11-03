All'Excelsior di Empoli una serata dedicata al Coaching Strategico

Come si possono superare gli ostacoli che ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi? Perché, a volte, le soluzioni che mettiamo in atto per risolvere una difficoltà finiscono per mantenerla? E come possiamo imparare a individuare strategie più efficaci per affrontare il cambiamento?

Sono alcuni degli interrogativi al centro dell'incontro con il professor Giorgio Nardone, in programma il 19 novembre alle ore 21 al Teatro Cinema Excelsior, nel centro di Empoli, dedicato al Coaching Strategico.

L'evento, a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, si propone di avvicinare il pubblico a un approccio che mette al centro il cambiamento concreto, la capacità di affrontare le difficoltà e la valorizzazione delle risorse personali.

Psicoterapeuta, ricercatore e autore di numerosi libri, Giorgio Nardone è fondatore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo e tra i principali esponenti della terapia strategica breve. Nel corso della sua attività ha sviluppato modelli di intervento applicati alla psicoterapia, al problem solving e al coaching, con particolare attenzione ai meccanismi che possono ostacolare il cambiamento e alle strategie utili per superarli.

Il Coaching Strategico propone un approccio concreto agli obiettivi personali e professionali: aiuta a riconoscere le modalità di pensiero e di comportamento che possono trasformarsi in vere e proprie trappole, a interrompere i tentativi di soluzione inefficaci e a sperimentare nuove possibilità di azione.

Non si tratta soltanto di comprendere una difficoltà, ma di individuare come intervenire per modificarla. Un percorso che invita a spostare l'attenzione da ciò che sembra impossibile cambiare a ciò che può essere concretamente trasformato, attraverso strategie mirate e progressive.

L'incontro si rivolge a un pubblico ampio: cittadini interessati alla crescita personale, professionisti, imprenditori, operatori e a chiunque desideri approfondire strumenti e prospettive utili per affrontare le sfide della vita quotidiana e del lavoro.

La serata è realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e di Confindustria, con il coinvolgimento dell'associazione non profit KreativaMente, della Libreria Rinascita e del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, realtà che contribuiscono a sostenere la diffusione della cultura, della formazione e della conoscenza dei processi di cambiamento.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate