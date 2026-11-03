Alluvioni e cambiamenti climatici, incontro pubblico a Ponte a Egola

Il prossimo 7 novembre 2026, alle ore 15:00, presso i locali di Casaconcia (gentilmente concessi), si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Ripensare le Alluvioni, consapevoli dei cambiamenti climatici". L'iniziativa, promossa da Unicoop Firenze - Sezione Soci Valdarno Inferiore e sostenuta dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, assume un valore particolarmente significativo cadendo nel 2026, anno in cui ricorrono due importanti ed emblematici anniversari per il territorio regionale: il 60° anniversario della grande alluvione del 4 novembre 1966, che travolse Firenze e i territori presenti lungo il corso dell'Arno, compreso il Valdarno Inferiore, e il 30° anniversario dell'alluvione della Versilia e della Garfagnana del 19 giugno 1996, evento spartiacque per la gestione del dissesto idrogeologico e dei fenomeni meteorologici estremi in Toscana.

L'evento intende offrire un'importante occasione di confronto e riflessione su metodi, opere e misure preventive necessarie per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide imposte dai cambiamenti climatici. Nel corso del pomeriggio verrà presentato il libro "La fiducia nel fango", scritto da Elisabetta Lo Iacono e Paolo Fontanelli, che saranno presenti all'incontro. L'evento vedrà la partecipazione di qualificati ed esperti relatori: Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana; Maria Sargentini, già responsabile dell'Area Difesa del Suolo della Regione Toscana; Bernardo Gozzini, già amministratore unico del Consorzio LaMMA Toscana. Angela Bagagli, presidente della Sezione Soci Coop Valdarno Inferiore, presiederà l'incontro.

Info e dettagli: Sabato 7 novembre 2026, ore 15:00.

Luogo: Casaconcia, via Primo Maggio 82-84, Ponte a Egola – San Miniato (PI).

Promotori: Unicoop Firenze (Sezione Soci Valdarno Inferiore) e Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale.

Ingresso libero e gratuito.

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