Aperto fascicolo per omicidio colposo su morte del fotoreporter Moggi

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti sulla morte del fotoreporter Gianluca Moggi, rimasto coinvolto in un incidente con il proprio Suv il 2 novembre sulla collina di Marignolle, a Firenze. Il fotografo, collaboratore del quotidiano La Nazione e molto conosciuto in città, sarebbe stato travolto dalla propria vettura, parcheggiata su una strada in forte pendenza nei pressi della sua abitazione.

A lanciare l'allarme, nel pomeriggio di ieri, è stata la moglie, che ha scoperto il corpo senza vita. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell'accaduto, ricostruendo il movimento del veicolo e verificando l'eventuale presenza di guasti o avarie meccaniche che possano averne provocato lo spostamento.

La notizia della morte di Moggi ha suscitato forte emozione a Firenze. Particolarmente colpita la zona di via del Parione, dove gli ultimi residenti storici ricordano le origini della sua famiglia, che aveva vissuto nella strada e gestito per più generazioni un'attività commerciale nello stesso luogo.

Le indagini sono in corso per accertare le circostanze dell'incidente e le eventuali responsabilità.

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