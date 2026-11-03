Arezzo, guardia di finanza sequestra hashish spedito per posta

Individuati pacchi sospetti in arrivo ad Arezzo, contenevano oltre 4 kg di hashish. È quanto scoperto dalla guardia di finanza, che ha tratto in arresto due persone nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, volti alla repressione di traffici illeciti.

In particolare i militari del gruppo di Arezzo, viene spiegato dalle fiamme gialle in una nota, "analizzando l’enorme volume di merci movimentate quotidianamente da "corrieri" privati, che talvolta si presta ad essere utilizzato in modo fraudolento, hanno individuato due plichi postali anomali provenienti dalla Spagna, indirizzati ad un "locker" cittadino e aventi per destinatari falsi soggetti residenti nella provincia di Arezzo".

Attraverso mirati servizi di appostamento i militari hanno identificato i reali destinatari, due soggetti, uno di nazionalità italiana e l’altro di nazionalità albanese, fermati mentre ritiravano i pacchi che si sono rivelati contenere 4140 grammi di hashish, prontamente sottoposti a sequestro.

Successivamente effettuate perquisizioni personali e domiciliari, la guardia di finanza ha proceduto all'arresto e alla denuncia di entrambi i soggetti, per i quali sono stati poi disposti gli arresti domiciliari.

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