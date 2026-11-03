Attività ‘autunnali’ a Palazzo Leggenda e nuovo appuntamento del ciclo 'Civico 0' in biblioteca

Tutto pronto a Palazzo Leggenda (via Paladini snc), si comincia con il programma del mese di novembre che divertirà e appassionerà bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Come sempre la settimana inizia con l'immancabile appuntamento di ‘Una torre di storie’, letture da ascoltare mentre fuori piove, o comincia a fare freddo, tra finestre appannate, rumore delle gocce e mondi fantastici pronti a prendere vita. (Attività dai 3 a 7 anni).

Giovedì 5 novembre 2026, alle 17, il pomeriggio sarà dedicato alla creatività digitale per festeggiare il compleanno di uno dei disegnatori più pazzi di sempre, Enrico Macchiavello, facendosi ispirare dalla sua storia a fumetti Bestie a Babordo: la maledizione della strega dello scoglio (MS Edizioni) per creare una illustrazione a colpi di penna digitale e tavoletta grafica. (Da 8 a 12 anni, prenotazione consigliata).

Gli appuntamenti proseguono con “Empolichescrive” che ospiterà Isabella Vezzosi e il suo libro Educare al rispetto e alla gentilezza. Prevenire Bullismo e Cyberbullismo (venerdì 6 novembre, alle 17), il laboratorio ‘Dal libro al fare’ e la banda delle ranocchie pronte a ballare! Con La banda delle ranocchie di Satoe Tone sarà come tuffarsi in una storia tutta da scoprire, per poi divertirsi con un laboratorio creativo ispirato al libro. (Da 3 a 6 anni, prenotazione consigliata).

E per concludere la settimana, sabato 7 novembre l’appuntamento è doppio: alle 10.30, ‘Giochiamo a…’ una mattina dedicata ai giochi da tavolo (da 6 a 10 anni, prenotazione consigliata) e alle 16.30 ‘Dal libro al fare’ con La tua Isola, il libro Jon Klassen per dare vita alla vostra personalissima isola. (Da 2 a 6 anni, prenotazione consigliata).

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

DA SEGNARE IN AGENDA - Alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), nuovo appuntamento con il ciclo Civico 0, giovedì 5 novembre, alle 15, Sala Tassinari, ingresso libero, incontro su “ll “Mai più” della Costituzione. Dalla tragedia della guerra alla nascita della Repubblica. Relatore dott. Beniamino Deidda, ex magistrato. L’iniziativa è a cura del Comitato per la difesa della Costituzione Empolese–Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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