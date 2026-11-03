Casa Museo Giovanni Boccaccio, dal Ministero della Cultura oltre 367mila euro per nuovi allestimenti e valorizzazione del percorso didattico-museale

La Casa Museo di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alta è stata inserita nel Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” 2025-2027 del Ministero della Cultura, con un finanziamento di 367.533,69 euro destinato a interventi di allestimento e valorizzazione. La misura è contenuta nel decreto interministeriale n. 368 del 30 settembre 2026, che approva il programma degli interventi.

Le risorse saranno destinate alla realizzazione di nuovi supporti espositivi, a un rinnovato sistema di illuminazione e a un progetto di immagine coordinata, con l’obiettivo di migliorare la presentazione degli spazi e dei contenuti museali e rafforzare l’identità della Casa Museo.

Il progetto era stato commissionato dalla Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio all’Architetto Marco Magni dello Studio Guicciardini & Magni, ed è stato quindi donato al Comune di Certaldo, nel segno della proficua collaborazione fra le due istituzioni che promuovono la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale legato alla figura di Giovanni Boccaccio.

"Accogliamo con grande soddisfazione questo importante finanziamento, che premia il lavoro di squadra e la sinergia costante tra il Comune di Certaldo e la Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio - così il Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli -. L'investimento del Ministero della Cultura ci permette di valorizzare ulteriormente uno dei simboli identitari più preziosi del nostro borgo e del patrimonio letterario globale. Dopo gli interventi di risistemazione strutturale portati avanti dall'Amministrazione, questo nuovo progetto di riallestimento offrirà a cittadini, turisti e studiosi un'esperienza museale ancora più moderna, accessibile e coinvolgente, all'altezza della straordinaria figura di Giovanni Boccaccio.”

"La concessione del finanziamento ministeriale – ha dichiarato la professoressa Giovanna Frosini, Presidente della Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio - rappresenta un segno importantissimo dell’attenzione del Ministero italiano della Cultura verso la valorizzazione della figura di Giovanni Boccaccio, della sua dimensione storica e letteraria. L’impegno della Fondazione è stato e continua a essere massimo in questo percorso scientifico, culturale e divulgativo, che ci ha visto promuovere e sostenere il progetto di riallestimento che ora potrà finalmente essere realizzato".

Situata nel cuore di Certaldo Alta, la Casa di Giovanni Boccaccio è un centro culturale e museale che ospita il museo dedicato alla vita e all’opera del grande scrittore, autore del Decameron, tra i padri della lingua e della letteratura italiana del Trecento, primo grande novellista d’Europa.

La Casa è sede della Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, impegnata nella promozione di attività scientifiche, di ricerca e di alta divulgazione sulla figura e l’opera del grande autore. La Casa ospita la biblioteca specialistica della Fondazione, che raccoglie edizioni di grande pregio, antiche e moderne, delle opere di Boccaccio, e in particolare del Decameron, studi critici e traduzioni in numerose lingue del mondo, a testimoniarne la diffusione internazionale.

L’intervento di rinnovamento degli allestimenti, dell’illuminazione e dell’immagine della struttura, si inserisce nell’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio per la tutela e la promozione del patrimonio storico e culturale di Certaldo, con particolare attenzione ai luoghi legati alla figura di Giovanni Boccaccio; si sviluppa e si completa in questo modo l’intervento di risistemazione strutturale che il Comune ha realizzato in questi ultimi anni al fine di offrire a visitatori e studiosi una Casa ospitale e accessibile, anche grazie all’impiego delle più moderne tecnologie.

Le risorse assegnate dal Ministero e la disponibilità del progetto di fattibilità consentono di porre le basi per il proseguimento del percorso, che passerà ora attraverso le successive fasi di progettazione e attuazione dell’intervento.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa