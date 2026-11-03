"Cenerentola, una scarpetta per tre" in scena al Teatro Verdi di Santa Croce

Per Stasera pago io!, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie in orario serale, un appuntamento da non perdere venerdì 6 novembre con Cenerentola, una scarpetta per tre di Matuta Teatro. Lo spettacolo reinterpreta la fiaba di Cenerentola come una farsa comica e ironica in cui le tre attrici affrontano doppi ruoli traendo ispirazione dalla Commedia dell'Arte. La vicenda, arricchita da costumi spettacolari e ritmi coinvolgenti, vede la protagonista vessata da matrigna e sorellastre fino all'arrivo di una fata smemorata. Età consigliata: dai 4 anni

L’originale rassegna propone un modo unico e originale di vivere lo spettacolo dal vivo: gli unici spettatori paganti sono i bambini (biglietto a 5 euro), mentre gli adulti accompagnatori entrano gratuitamente esibendo un fantassegno (denaro virtuale che non comporta alcuna spesa reale).

Domani, mercoledì 4 novembre, dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Il programma prosegue venerdì 13 novembre quando toccherà a Giacomo Sparviero, il destino di un pirata produzione Fratelli Taglia; infine venerdì 20 novembre con un’altra bella produzione di Giallo Mare Cappuccetto e la nonna, regia di Vania Pucci e Lucio Diana.

Per conquistare i Fantassegni sono stati organizzati appuntamenti di animazione distribuiti nei supermercati Coop di Empoli, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Maria a Monte e Fucecchio. Sabato 7 novembre ultima animazione dalle 15:30 alle 18:30 al Centro Coop di Empoli.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare. Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro. Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro insieme al Comune di Santa Croce sull’Arno, la rassegna Stasera pago io! è giunta alla diciassettesima edizione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it via P.Veronese 10, Empoli; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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