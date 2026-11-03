Certaldo e la sua Cipolla attraggono 'Boscolo' e altri tour operator, grazie alle sinergie dell'APS Terra di Valdelsa

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Il borgo di Certaldo e le sue eccellenze enogastronomiche, con in testa la rinomata Cipolla di Certaldo, diventano centrali nelle strategie del turismo esperienziale.

Oltre a diversi tour operator internazionali, anche  Boscolo, uno tra i player più importanti tra gli operatori turistici italiani, inserisce Certaldo e le sue eccellenze nella proprie offerta turistica Gift.

Questo importante risultato è frutto del costante lavoro di valorizzazione del territorio svolto dall’Associazione Terra di Valdelsa, che ha saputo veicolare il valore culturale, storico ed enogastronomico del borgo ai principali operatori del settore turistico.

Grazie alle attività informative, agli incontri B2B e alle occasioni di networking organizzate dall'associazione con i player del settore, Certaldo si inserisce nelle proposte dei più importanti tour operator nazionali e internazionali.

La strategia mette al centro non solo le bellezze medievali e l'eredità letteraria del Boccaccio, ma anche l'identità gastronomica rappresentata dal famoso ortaggio simbolico della Valdelsa, da sempre elemento identitario e di recente anche Presidio Slow Food del comprensorio.

«Il turismo d’oggi cerca esperienze autentiche e legami profondi con la cultura locale», spiegano i rappresentanti dell’Associazione Terra di Valdelsa. «L'attenzione dimostrata da un operatore di primaria importanza come Boscolo conferma l'efficacia del lavoro svolto nell'intercettare i tour operator durante le occasioni di incontro e valorizzazione. Portare la Cipolla di Certaldo e il nostro patrimonio nei cataloghi di viaggio significa offrire ai visitatori un viaggio completo tra gusto, storia e paesaggio».

L'inserimento di Certaldo nelle proposte di viaggio mira a intercettare un pubblico sensibile al turismo sostenibile e alla scoperta dei borghi eccellenti italiani, creando ricadute positive per tutta la filiera ricettiva, produttiva e commerciale della Valdelsa.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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