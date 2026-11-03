Ferri e Stella (FI): "Reddito inserimento lavorativo misura fallimentare"

"La Regione Toscana ha stanziato 23 milioni per la misura del reddito di inserimento lavorativo, ne ha spesi 6 milioni, ma soprattutto non sa dirci quante persone, dopo aver percepito il reddito, hanno poi trovato davvero un impiego, quante hanno un contratto realmente attivo. Dai numeri, è evidente che si tratta di una misura fallimentare, che ha costi elevati senza benefici dimostrabili". Lo hanno detto i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri, replicando alla risposta della Giunta regionale a una loro interrogazione.

"Avete puntato così tanto sul reddito di cittadinanza regionale - proseguono Ferri e Stella - che non sapete neanche quali sono i numeri. E questa è una cosa assolutamente inaccettabile rispetto a una misura che avete sbandierato come rivoluzionari, che avrebbe cambiato, a vostro dire, il mondo del lavoro in Toscana. Ad aprile è partita la delibera, a maggio ci dite che le domande sono 1200, di cui accolte soltanto 47. A conferma che avevate sbagliato tutto nel bando, avete dovuto cambiare i criteri per essere ammessi a presentare la domanda: avete ampliato la Naspi per il 2026 e anche per il 2024 e il 2025, avete abbassato da nove a un mese il periodo di Naspi percepita".

"Oggi - sottolineano i due esponenti azzurri - ci venite a dire che abbiamo 7000 accessi, 2400 domande accolte per una spesa di 6 milioni di euro, siamo quindi a circa un quarto del 23 milioni di euro preventivati, quindi possiamo dire che la misura vale per un quarto di quello che avevate pensato. Vi chiediamo: vi sembra una misura che funziona? È una domanda retorica, perché è evidente che la misura del reddito per l'inserimento lavorativo non funziona. Perché, per funzionare, il provvedimento dovrebbe essere in grado di dire quante, tra le persone che hanno percepito il reddito, sono state poi reinserite in ambito lavorativo con contratti stabili. E invece, sono proprio questi i numeri che la Regione non è in gradi di fornire"

Fonte: Gruppo Forza Italia

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