Il premio ‘Festina Lente’ ai Master of Wine Gorelli e Mercuri

Ai due Master of Wine toscani Gabriele Gorelli e Cristina Mercuri è stato consegnato oggi il ‘Festina Lente’, riconoscimento che il Consiglio regionale della Toscana conferisce a imprenditori, professionisti, artigiani, enti del terzo settore e sportivi, toscani o che abbiano operato in Toscana, con un percorso solido e continuativo, da molti anni, che agiscano con responsabilità, equilibrio e senso delle istituzioni, che ottengano risultati duraturi, magari poco “clamorosi” ma molto concreti, che siano riconosciuti per affidabilità, serietà e capacità di visione. A consegnare il riconoscimento, nella sala Gonfalone, è stato il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che, insieme alla presidente Stefania Saccardi, aveva avanzato la proposta all’Ufficio di presidenza. Alla cerimonia è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Diego Petrucci.

L'Italia conta attualmente quattro Master of Wine (MW), uno dei titoli più alti, severi e prestigiosi al mondo nel settore enologico, rilasciato dall' Institute of Masters of Wine (IMW) di Londra. Si tratta di una certificazione d'eccellenza che attesta una conoscenza totale, profonda e globale del mondo del vino, che spazia dalla viticoltura all'enologia, fino al marketing, all'economia e alle dinamiche dei mercati internazionali. Di questi quattro, due, appunto Gabriele Gorelli e Cristina Mercuri, sono toscani.

“Sono particolarmente orgoglioso di consegnare il ‘Festina Lente’ a Cristina Mercuri e Gabriele Gorelli, perché l’aver raggiunto il livello di Master of Wine è un riconoscimento di eccellenza al loro lavoro di esperti di vino, grazie al quale portano il nome della Toscana in alto nel mondo”, ha detto il vicepresidente Mazzeo. E aggiunge: “Gabriele Gorelli è stato apripista assoluto come primo Master of Wine italiano, e Cristina Mercuri è stata la prima donna a completare questo impegnativo percorso formativo”. Il premio, ha ricordato Mazzeo, “celebra gli anni di passione, impegno e dedizione profusi per raggiungere un titolo di eccellenza unica” e affiancando l'eccellenza del vino alla storia, all'arte e alla cultura della regione ha definito i due Master of Wine due premiati “veri e propri ambasciatori della Toscana nel mondo. La consegna del premio ‘Festina Lente’ - ha concluso il vicepresidente del Consiglio - intende lanciare un forte messaggio simbolico ai giovani: l'invito a inseguire sempre i propri sogni, anche procedendo a piccoli passi ma con costante determinazione”.

Cristina Mercuri ha espresso “grande soddisfazione per il riconoscimento conferitomi dalla Regione Toscana, perché valorizza il mio lavoro quotidiano di consulenza e formazione svolto in Toscana e in tutta Italia”. Mercuri ha spiegato che “la figura del Master of Wine rappresenta un esperto altamente specializzato in specifici settori del campo enologico, dall'agronomia al marketing, fino alla comunicazione e alla critica. L'obiettivo principale è creare una comunità di professionisti capace di far crescere l'industria del vino con un'etica profonda”.

Nel suo percorso, si occupa in particolare di consulenza strategica per le aziende vitivinicole e di formazione rivolta sia alle imprese che ai consumatori. Un percorso che è stato un vero e proprio cambio di carriera e percorso formativo: “Sono stata avvocata per diversi anni prima di decidere, nel 2015, di cambiare professione per seguire la passione per il vino”.

“Sono molto orgoglio per il premio ricevuto e sono contento di essere rimasto a vivere e lavorare a Montalcino, mio paese natale ed epicentro del mondo del vino”, ha detto Gabriele Gorelli. "Nonostante sia una sede complessa dal punto di vista logistico per la mia professione, ritengo che mantenere la mia attività lì sia parte integrante del messaggio che voglio trasmettere, e cioè che si può lavorare ad alti livelli mantenendo il legame con il proprio territorio”. Gorelli ha ricordato che di essere diventato, quasi sei anni fa, il primo Master of Wine italiano (dopo 70 anni dalla nascita del riconoscimento), e che da febbraio di quest'anno si è aggiunta Cristina Mercuri. “È una grande soddisfazione che tra i quattro Master of Wine italiani i toscani siano due. È la riprova che l’enologia toscana è una delle punte di eccellenza del settore”.

Fonte: Regione Toscana

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