Al Circolo ARCI Ponterotto di Empoli arriva la 'Festivalina Transfemminista' di Non Una Di Meno

Due giorni dedicati all’attivismo, alla cultura transfemminista, all’arte indipendente e alla condivisione nello spazio pubblico. Sabato 7 e domenica 8 novembre il Circolo ARCI Ponterotto di Empoli ospiterà la "Festivalina Transfemminista", la rassegna politico-sociale organizzata dal nodo locale di Non Una Di Meno.

L’evento si inserisce nel percorso di mobilitazione che precede la settimana degli Stati Generali dell'autodeterminazione, che vedrà la comunità transfemminista impegnata il 20 novembre per il T-DoR (Transgender Day of Remembrance) e lo sciopero studentesco, il 25 novembre con le mobilitazioni diffuse sui territori per la Giornata Internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere, e il 28 novembre con il grande corteo nazionale a Roma. La due giorni empolese sarà un'occasione fondamentale per fare rete sul territorio, confrontarsi e finanziare la partecipazione alla manifestazione a Roma.

Durante l'intera manifestazione gli spazi del circolo saranno animati da banchetti di autoproduzioni artistiche e artigianali.

Il Programma della Festivalina

SABATO 7 NOVEMBRE

Dalle ore 17:00: Apertura con banchetti e laboratorio creativo "La Leggenda di Senbazuru: le mille Gru di carta"

Dalle 18:30 alle 20:00: Assemblea Cittadina – Un momento di dibattito e coordinamento politico aperto a tutte le realtà del territorio e alle singole persone interessate a costruire la mobilitazione verso il 25 novembre.

A seguire: Cenino Veg di autofinanziamento – stiamo insieme per sostenere le spese del viaggio collettivo verso il corteo nazionale a Roma del 28 novembre.

Ore 21:30: Teatro e Musica – "KINDERWHORE: monologo musicale sul flusso", spettacolo di e con Vanessa Davini e Anita Donzellotti.

Ore 22:00: Dj Set – Freddy LGR (Le Papesse).

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Dalle ore 17:00: Riapertura dei banchetti e spazio alle attività con il laboratorio "Piantacarta: semina un pensiero, fai fiorire il mondo!" In contemporanea si terrà lo Swap Party, lo spazio di scambio gratuito di vestiti e accessori usati per promuovere il riuso e la sostenibilità.

Ore 18:00: Talk e Dibattito – Tavola rotonda incentrata sul tema dell’educazione all'affettività e alla sessualità: "Il piacere oltre il sesso penetrativo", un incontro di approfondimento a cura del collettivo La Clit.

Ore 20:00: Aperitivo di chiusura – per rilanciare le prossime tappe della mobilitazione.

Ingresso

libero e attività gratuite. Per chi non fosse ancora in possesso della tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla direttamente all'ingresso.

Per info e dettagli: nonunadimenoempolesevaldelsa@gmail.com

IG: nonunadimeno.empoli

Fb: NON UNA DI MENO Empoli

Fonte: Non Una Di Meno