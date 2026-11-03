Fucecchio, scontro sulla commissione Sicurezza: Fi e FdI minacciano di disertare le sedute

"Una gestione fallimentare, dettata dall’urgenza mediatica e non da una reale volontà di confronto", così i consiglieri comunali Simone Testai (Forza Italia) e Fabio Calugi (Fratelli d’Italia) esprimendo il proprio profondo rammarico e una dura condanna per le modalità di conduzione della Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana presieduta dalla Sindaca Emma Donnini.

"I fatti parlano chiaro: l’ultima seduta della commissione si è svolta il lontano 9 giugno 2025. Per ben quindici mesi il tema della sicurezza è stato letteralmente congelato dall’amministrazione. Guarda caso, la convocazione per la seduta odierna del 2 novembre 2026 è arrivata solo in concomitanza con la notizia di un imminente servizio di una TV nazionale sul dilagante fenomeno dello spaccio nei boschi delle Cerbaie. È inaccettabile che le istituzioni si muovano solo per rincorrere le telecamere e per tentare un'improvvisata operazione di facciata".

"La sicurezza dei cittadini - continua la nota - non si fa uscendo con un comunicato autocelebrativo una volta all'anno per dire "abbiamo parlato di". Si fa con il lavoro quotidiano, con la programmazione e con il rispetto del mandato dei commissari. Nella seduta di oggi, invece, abbiamo assistito all'ennesimo bavaglio politico. Il consigliere Testai aveva formalmente richiesto la documentazione relativa ai progetti all’ordine del giorno per poter esercitare il proprio ruolo in modo preparato e propositivo. La risposta degli Organi Istituzionali è stata un muro di gomma: “i documenti e le bozze dei progetti saranno oggetto di illustrazione della Commissione in programma per questa sera …... gli stessi verranno dati in visione durante la seduta odierna.”

"Questo modus operandi calpesta l'articolo 2 del Regolamento comunale e relega i consiglieri di minoranza a semplici uditori passivi, escludendoli dal diritto di essere parte attiva e promotrice. Siamo davanti a un totale fallimento politico. Già nella commissione del 12 marzo 2025 era stato preso l'impegno di promuovere un Consiglio Comunale aperto sul dramma della droga; un impegno tradito e mai mantenuto, per cui vista la latitanza del sindaco è stata presentata una mozione da Forza Italia e condivisa da FdI per trattare il tema insieme a cittadini, scuole e associazioni del territorio".

"La Sindaca Donnini dimentica che, per lo stesso regolamento approvato nel 2019, la sicurezza urbana è un bene pubblico che afferisce alla vivibilità, al decoro, al recupero delle aree degradate e alla prevenzione della criminalità predatoria, a cui devono concorrere tutte le forze politiche e sociali. Se non ci sarà un immediato e radicale cambio di marcia, se la commissione non funzionerà in modo concreto e su principi democratici come tutti gli altri organi consiliari, i gruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia si vedranno costretti, loro malgrado, a disertare le future sedute. Non saremo i complici né le comparse di un'amministrazione che usa la sicurezza come uno scudo da esibire solo davanti alle emergenze giornalistiche, abbandonando i cittadini di Fucecchio e delle Cerbaie per il resto dell'anno".

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