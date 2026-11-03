Furti di furgoni in tutta Italia, tre arresti: numerosi colpi in Toscana, Liguria e Lombardia

La Polizia stradale di Pistoia ha smantellato un gruppo criminale specializzato nei furti di veicoli commerciali e nel loro successivo riciclaggio in Sicilia. Tre persone, tutte residenti a Palermo e già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione denominata "Ultimo Imbarco".

L'intervento, reso noto il 3 novembre, è scattato a Palermo il 27 ottobre, al termine di un'indagine avviata nell'aprile scorso a Pistoia dopo il furto di un mezzo pesante. Gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno consentito di ricostruire una serie di episodi analoghi in Toscana, Liguria e Lombardia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo rubava principalmente veicoli commerciali dei marchi Iveco, Fiat e Piaggio, per poi trasferirli al porto di Livorno. Da qui i mezzi venivano imbarcati su traghetti diretti a Palermo, dove sarebbero stati sottoposti a operazioni di punzonatura e ritargatura per essere successivamente immessi nel mercato nero.

L'indagine si è sviluppata attraverso pedinamenti, analisi dei tabulati telefonici e verifiche delle celle telefoniche agganciate dai dispositivi utilizzati dagli indagati. L'attività ha permesso di ricostruire il sistema di trasferimento e riciclaggio dei veicoli, che aveva colpito soprattutto piccole imprese e commercianti, spesso sprovvisti di una copertura assicurativa contro il furto.

Al termine dell'operazione sono stati recuperati una decina di veicoli di ingente valore, tutti restituiti ai legittimi proprietari, che hanno così potuto riprendere le rispettive attività lavorative.

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