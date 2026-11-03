Su il Sipario! Al via al Teatro del Popolo di Castelfiorentino la rassegna rivolta alle famiglie e ai ragazzi

Si rivolge alle famiglie e ai ragazzi la rassegna di teatro “Su il Sipario!” al via al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il ciclo di spettacoli domenicali prevede un mese di novembre ricco di proposte. Si comincia Domenica 8 novembre, alle ore 17,00, con Nata Teatro che proporrà “Il Gatto con gli stivali”, regia e testo di Livio Valenti. Lo spettacolo, con Iacopo Dicembrini e Alessandra Bracciali, con scenografie di Andrea Vitali e musiche di Lorenzo Bachini, con pupazzi di Roberta Socci, utilizza la tecnica del teatro d’attore e di figura.

Trama- Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. “Il Gatto con gli stivali” è il campione dell’inganno. Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, anche se quando c’è un inganno, c’è qualcuno che ne paga le conseguenze.

In effetti è una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame.

Come uscire da questo imbarazzante inghippo?

Domenica 15 novembre sarà invece la volta di “Trecce rosse”, con Roberta Colombo e Andrea Monticelli. Il secondo appuntamento con “Su il Sipario!”, è liberamente tratto da Pippi Calzelunghe. Domenica 22 novembre sarà invece proposto “Il Lupo e i sette capretti” di e con Danilo Conti e Antonella Piroli.

Dopo i tre spettacoli di novembre, la rassegna continuerà nel prossimo mese di gennaio.

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento per 6 spettacoli in biglietteria al prezzo di € 22,00

INFO E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio Stampa