Gli autisti At mettono in scena per beneficenza la vita sui bus della Toscana

Dalla strada al palco, sembra la canzone di Ligabue, ma invece è la storia della Oktobus Truppen e parla di un gruppo di lavoratrici e lavoratori che decidono di stare assieme per fare teatro e beneficenza. Obiettivo, della compagnia formata da 14 dipendenti di at-autolinee toscane, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma della Toscana, è raccontare, con ironia, la vita che si svolge sui bus che attraversano la nostra regione. Lo spettacolo, infatti, si intitola Le clacsonate dell’autotranviere e farà il proprio debutto il prossimo 22 novembre al teatro Nuovo di Pisa (ore 19, ingresso 10 euro). Aspetto altrettanto importante è che tutto l'incasso della serata, tolte le spese, andrà a sostenere la Pubblica Assistenza di Pisa.

Padre di tutta l’operazione è Adriano Croccolo, autista di autobus, ma soprattutto attore di teatro di strada, che all’inizio dell’anno ha lanciato l’idea fra le colleghe e i colleghi di at di divertirsi a recitare insieme. Ma dopo le prime settimane di prove il progetto è diventato sempre più strutturato allargando la partecipazione a nuovi dipendenti che si sono messi a disposizione anche per realizzare tutta la complessa macchina che sta dietro il palco di scena. Così è nata una vera e propria compagnia teatrale che serata dopo serata ha deciso di portare in teatro la propria vita, o meglio la vita che scorre sui bus. Il testo e la sceneggiatura, scritti da Croccolo e da Emanuele Mascolo, raccontano infatti scene e personaggi che gli autisti dei bus hanno realmente vissuto e conosciuto durante le loro giornate di lavoro, il tutto condito dalle musiche di Salvatore D’Ambrosio e Massimo Paglianti che ha realizzato anche una versione da autoferrotranvieri della canzone Angeli di Lucio Dalla cantata in scena da Daniele Pistolozzi che si alterna con la voce femminile della cantante Sara Vannozzi.

Il cast vede protagonisti come attori Eleonora Grappolini, Marzia Coppello, Michela Carpita, Julia Hinton, Janica Aso, Stefano Saitta, Enrico Vannozzi, Emanuele Mascolo, Adriano Croccolo e come tecnici Giovanni Trombetta e Clauda Cesarani per la fotografia e Francesco Ferro per le riprese video.

Fonte: Ufficio Stampa

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