Hashish dalla Spagna spedito per posta ad Arezzo, due arresti

Cronaca Arezzo
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Sequestrati 4,14 chili di droga nascosti in due pacchi destinati a un locker cittadino. Fermati un italiano e un albanese, disposti gli arresti domiciliari.

Oltre quattro chili di hashish spediti dalla Spagna e destinati ad Arezzo, due persone arrestate e la droga sequestrata. È il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di finanza di Arezzo, che ha individuato due spedizioni sospette nell'ambito dei controlli sui flussi di pacchi affidati ai corrieri privati.

I militari hanno intercettato due plichi provenienti dalla Spagna e indirizzati a un locker della città, entrambi intestati a falsi destinatari residenti in provincia di Arezzo. Gli accertamenti e i successivi servizi di appostamento hanno permesso di risalire ai reali destinatari, un cittadino italiano e uno albanese, fermati mentre ritiravano le spedizioni.

All'interno dei pacchi sono stati trovati 4.140 grammi di hashish, immediatamente sottoposti a sequestro. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno portato all'arresto dei due uomini, denunciati per violazione della normativa in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

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