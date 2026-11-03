Il primo derby della stagione è dell'Etrusca Basket contro Crocetta San Miniato

Il primo derby della stagione è biancorosso! I ragazzi di coach Giunti & Bartoli portano a casa la prima stracittadina, in una partita dalle forte difese e avara di canestri.

I biancorossi hanno cancellato velocemente i fantasmi della settimana precedente e hanno messo in campo una partita tosta che ha trovato nella difesa a tutto campo la chiave vincente dell’incontro.

Apre le danze un ispirato Vallini (top scoorer della serata), che si alternerà a Giannelli fino al primo 9-0 che costringe il coach ospite a chiamare il primo time out per riorganizzare le idee. Masotti e Manzi prendono per mano la Crocetta e impattano il primo tempino.

Nel secondo tempino i padroni di casa provano a scappare con Fiorenza che trova facili punti e Daini che appoggia a canestro. Saranno tre i punti di vantaggio al lungo riposo.

Il rientro in campo è degno della migliore impresa edile! I biancorossi issano un muro difensivo che lascia agli ospiti solo tre miseri punti, mentre Vallini e Fiorenza colpiscono dalla lunga e Petrolini finalizza i liberi a sua disposizione.

Negli ultimi dieci minuti gli ospiti della Crocetta provano a rientrare con l’esperto Van Der Wardt, ma i biancorossi riescono a mantenere i punti di vantaggio, che aumentano con il canestro di capitan Parrini e i due contropiedi di Vallini che chiudono di fatto la partita.