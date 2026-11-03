Incendi boschivi, approvato il piano di prevenzione per le Bandite di Scarlino

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Le Bandite di Scarlino (Gr) hanno il loro piano contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura e alle foreste Leonardo Marras, ha approvato nella seduta di ieri il piano specifico di prevenzione Aib (antincendi boschivi) per il comprensorio, previsto dalla legge forestale della Toscana. È il ventunesimo piano di questo tipo approvato in Toscana.

Spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Il costo stimato degli interventi è di circa 1,86 milioni di euro; il piano individua cosa fare, dove e con quali priorità; i singoli lavori saranno progettati e finanziati nei prossimi anni, con la possibilità di anticiparli se si renderanno disponibili le risorse. Il documento contiene anche indicazioni per i cittadini sull’autoprotezione delle abitazioni vicine al bosco”.

“Il cambiamento climatico ci consegna estati sempre più calde e lunghe, e il rischio di grandi incendi cresce”, dichiara l’assessore Leonardo Marras. “La prevenzione è la prima forma di difesa: ridurre il combustibile nei boschi, proteggere le zone dove vivono e lavorano le persone, garantire acqua e strade per chi interviene. Le Bandite di Scarlino sono un patrimonio naturale straordinario della costa maremmana e meritano uno strumento all’altezza. Con questo piano diamo a Comuni e operatori una programmazione chiara per i prossimi dieci anni”.

Il piano copre circa 20.785 ettari nei comuni di Scarlino, Gavorrano e Castiglione della Pescaia, per l’84% coperti da bosco. Leccete, sugherete, pinete litoranee e macchia mediterranea fanno di quest’area un patrimonio di grande valore naturalistico, con la Zona speciale di conservazione del Monte d’Alma. Ma la rendono anche molto vulnerabile al fuoco nei mesi estivi, soprattutto dove il bosco arriva a ridosso di case, campeggi e strutture turistiche.

Dal 1984 al 2024 nell’area del piano si sono contati 109 incendi, che hanno percorso oltre 400 ettari. Il più grave, a Poggio Staffo nel luglio 2017, ha bruciato quasi 100 ettari. Lo studio segnala anche un numero di incendi in progressivo aumento negli ultimi trent’anni.

Per il decennio 2026-2035 il piano programma interventi su circa 193 ettari, divisi in tre fasi in base alla priorità: fasce parafuoco nelle zone di contatto tra bosco e abitato, per proteggere  centri abitati e strutture ricettive; fasce parafuoco lungo le strade e ripristino della viabilità forestale, per consentire l’accesso dei mezzi di soccorso; interventi di gestione del bosco nei punti strategici, su crinali e fondovalle; ripristino di un invaso e realizzazione di nuovi punti d’acqua per i mezzi aerei.

Fonte: Regione Toscana

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