La tartaruga Melissa torna libera dopo tre mesi di cure

È tornata in mare nella mattinata del 3 novembre Melissa, esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta, dopo circa tre mesi di cure presso il Centro recupero e riabilitazione per tartarughe marine dell'Acquario di Livorno. La liberazione è avvenuta al largo delle Secche della Meloria. All'animale è stato applicato un microchip identificativo, che permetterà di riconoscerlo in occasione di eventuali futuri monitoraggi o recuperi.

Melissa era stata avvistata il 2 agosto da un diportista nelle acque della Meloria, in evidente difficoltà e intrappolata in un fitto groviglio di lenze da pesca che le stringeva il collo e le pinne anteriori. Le lenze avevano provocato profonde lesioni cutanee e una marcata ipertrofia degli arti anteriori.

Dopo il tempestivo intervento della Guardia costiera di Livorno, la tartaruga era stata recuperata e trasferita al centro specializzato. Gli esami radiologici, effettuati presso l'ospedale veterinario di Ardenza, e le successive terapie hanno consentito il recupero delle condizioni fisiche. Melissa ha progressivamente riacquistato mobilità e forza, raggiungendo una condizione compatibile con il ritorno in natura.

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