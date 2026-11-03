Lavori terza corsia A1 tra Firenze sud e Incisa, per tre giorni modifiche alla viabilità

Il cantiere tra Firenze sud e Incisa Reggello compie un altro passo verso l’ampliamento alle tre corsie. Per consentire l’apertura al traffico di ulteriori 3 km di carreggiata, come informa Autostrade, dalle 22.00 di venerdì 6 novembre alle 6.00 di lunedì 9 novembre, sarà riconfigurata la circolazione nel tratto dell’A1 compreso tra il km 314+400 e il km 317+600. L’intervento completa il ciclo di lavorazioni avviato tra il 23 e il 25 ottobre, quando è entrato in esercizio oltre un chilometro del nuovo tracciato.

Le attività, nel complesso, impegneranno circa 150 tra tecnici e maestranze, più 60 mezzi. Di seguito, il cronoprogramma condiviso da Autostrade con gli Enti Locali per minimizzare l’impatto sulla viabilità e comprimere i tempi di intervento.

Dalle 22.00 di venerdì 6 alle 22.00 di sabato 7 novembre sarà attiva una deviazione che renderà fruibile una corsia per senso di marcia. Dalle 22.00 di sabato alle 6.00 di domenica, il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello resterà chiuso in entrambe le direzioni. Dalle 6.00 di domenica 8 fino alle 6.00 di lunedì 9 novembre sarà garantita una corsia per senso di marcia, con una corsia aggiuntiva in direzione Milano dalle 14.00 alle 22.00, per agevolare i transiti verso nord.

Dalle 6.00 di lunedì 9 novembre entrerà in esercizio la nuova configurazione e la circolazione tornerà a scorrere su due corsie per senso di marcia. Nel dettaglio, i flussi diretti verso Roma continueranno a percorrere la carreggiata attuale, in direzione Milano, invece, dove verranno avviati i lavori di riconfigurazione del tracciato originario, il traffico sarà spostato sul nuovo tracciato.

Il Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia ha previsto il potenziamento dei servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati.

Le lavorazioni potranno essere rinviate in caso di condizioni meteo sfavorevoli. I cantieri attualmente presenti lungo la rete, riporta ancora una nota di Autostrade, rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

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