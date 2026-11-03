Musei, 750mila euro per sostenere 25 reti in Toscana. Manetti: "Valorizziamo i sistemi sui territori"

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Finanziati 25 progetti per rafforzare l'accessibilità, l'inclusione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei territori

La Regione Toscana investe 750mila euro per sostenere le attività dei sistemi museali, rafforzare la collaborazione tra i musei e promuovere nuovi progetti di accessibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale. È stata approvata la graduatoria del bando “Sistemi Museali 2026”, che finanzia 25 reti museali per attività da realizzare nel corso del 2026 e nella prima parte del 2027.
Un intervento che punta a valorizzare soprattutto i piccoli musei diffusi sul territorio, favorendo la condivisione di competenze, servizi e progettualità e rafforzando il loro ruolo come luoghi di cultura, partecipazione e benessere per le comunità. A spiegare il finanziamento stamani presoo la ex Biblioteca della direzione cultura c era l'assessora alla cultura Cristina Manetti. Sono intervenuti anche molti rappresentanti dei Comuni capofila delle reti museali dei vari territori coinvolti

"Con questo bando la Regione Toscana investe 750mila euro per sostenere le attività dei nostri sistemi museali, una rete preziosa che rappresenta un presidio culturale fondamentale per la Toscana diffusa – ha dichiarato l’assessora  Manetti –. Parliamo di 26 sistemi museali, 18 territoriali e 8 tematici, che raccontano la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio, dalle reti dedicate alla scienza a quelle che promuovono attività per le persone con Alzheimer. Un investimento che permette ai musei di mantenere vive le proprie attività durante tutto l’anno, rafforzare l’accessibilità e ampliare le opportunità di partecipazione. Dai territori lucchesi al Valdarno, queste realtà costituiscono punti di riferimento essenziali per le comunità. Sostenere le reti museali significa valorizzare un patrimonio che non si concentra soltanto nelle grandi città, ma vive e cresce in tutta la Toscana, rendendo la cultura sempre più diffusa e vicina ai cittadini”.

In Toscana sono 26 i sistemi museali, di cui 18 territoriali e 8 tematici, che riuniscono realtà legate a specifiche aree geografiche o a temi comuni, dalla scienza alla memoria del Novecento, fino alle case dei personaggi illustri e ai musei per l'Alzheimer.

In cima alla graduatoria si colloca il sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, con un contributo di 35.845 euro, seguito dalla Fondazione Musei Senesi (33.908 euro), dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca (33.354 euro), dal Sistema Museale Pistoiese (32.801 euro) e dal sistema Case della Memoria in Toscana (32.524 euro). Tra le reti finanziate figurano anche i Musei di Maremma, quelli dell'Arcipelago Toscano, le reti museali di Firenze e Prato, il Mugello, il Valdarno, l'Empolese Valdelsa e il Casentino.

I contributi regionali coprono fino all'80% dei costi dei progetti e sostengono attività educative per scuole e famiglie, percorsi di accessibilità per persone con disabilità o fragilità, iniziative di welfare culturale, digitalizzazione, ricerca e nuovi itinerari turistico-culturali. Particolare attenzione è dedicata anche ai progetti rivolti alle persone con demenza, alle RSA e ai pubblici più fragili.

Il bando si integra inoltre con le risorse europee del programma FSE+ Toscana 2021-2027 attraverso l'iniziativa “Giovani professionisti crescono nei musei”, alla quale hanno aderito undici sistemi museali toscani, con l'obiettivo di favorire la formazione di nuove professionalità nel settore.

Di seguito la graduatoria completa dei 25 sistemi museali finanziati, con i relativi contributi e beneficiari.
Bando Sistemi Museali 2026 – Graduatoria

N.    Sistema museale                Punteggio         Contributo (€)                 Beneficiario

1 Musei Toscani per l'Alzheimer  97          35.845,02          L'Immaginario Associazione Culturale

2 Fondazione Musei Senesi   90               33.907,75           Fondazione Musei Senesi

3 Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca   88     33.354,24      Fondazione Paolo Cresci – Lucca

4 Sistema Museale Pistoiese – SIMUP   86       32.800,74        Provincia di Pistoia

5 Sistema museale Case della Memoria in Toscana – I grandi personaggi     85       32.523,99        Associazione Nazionale Case della Memoria

6 Musei di Maremma     85    32.523,98        Comune di Massa Marittima

7 Musei e Parchi Partecipativi della Toscana      82     31.693,73       Fondazione Aglaia

8 Sistema Musei Arcipelago Toscano SMART     81      31.416,97       Comune di Rio

9 Musei Welcome Firenze     79      30.863,47       Museo e Istituto fiorentino di Preistoria

10 Rete del Contemporaneo in Toscana (RCT)      79      30.863,47      Fondazione per le arti contemporanee in Toscana

11 Rete Musei di Prato      77      30.309,96       Fondazione Parsec

12 Rete museale Valdera    76     30.033,21      Unione Valdera

13 Sistema museale del Valdarno Superiore     76      30.033,21      Comune di San Giovanni Valdarno

14 Musei di Tutti      75      29.756,46       Comune di Fiesole

15 Sistema museale integrato Mugello – Montagna fiorentina (SMI)       75       29.756,46      Unione Montana dei Comuni del Mugello

16 Terre dei Malaspina e delle Statue Stele      75       29.756,46         Istituto Valorizzazione Castelli

17 Museo diffuso Empolese Valdelsa – MUDEV       74      29.479,70       Comune di Vinci

18 Rete Toscana dei Musei scientifici      72     28.926,20       SMA Università degli Studi di Firenze

19 Sistema museale tematico di Storia e Memoria del '900      69     28.095,94       Istituto storico della Resistenza senese e dell'età contemporanea

20 Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino      69       28.095,94       Comune di San Casciano in Val di Pesa

21 Pratomusei      68       27.819,19        Comune di Prato

22 Sistema Museale del Valdarno di Sotto      67       27.542,44       Comune di Castelfranco di Sotto

23 Sistema museale Montagna Pistoiese – SiMoP     65     26.988,93      Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese

24 S.E.T. Sistema Ecomusei Toscana     56     24.498,15      Unione Comuni montani del Casentino

25 Musei Ecomusei Casentino     51       23.114,39       Fondazione Luigi e Simonetta Lombard

Totale 750.000,00 

La graduatoria è stata approvata con decreto dirigenziale n. 23359 del 23 ottobre 2026, in pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 4 novembre 2026

Fonte: Regione Toscana

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