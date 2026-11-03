Dopo le proteste studentesche e le occupazioni delle ultime settimane, è stato occupato anche l'Istituto Checchi di Fucecchio.

La mobilitazione studentesca è cominciata ieri, 2 novembre, con l'occupazione della sede centrale in viale Gramsci. Stamattina la protesta si è allargata anche nel plesso di via Padre Checchi, mentre nella sede dell'indirizzo Moda stamani si sono svolte regolarmente le lezioni.

Secondo quanto appreso, la mobilitazione dovrebbe proseguire fino a venerdì.

Questa mattina è stato occupato anche un altro istituto del Cuoio, il liceo Marconi a La Scala (San Miniato).

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