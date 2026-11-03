"Oltre il muro. La via del dialogo", Daniele Bellesi presenta il libro a Montespertoli

Che cosa rimane di un dialogo quando la persona con cui lo si è costruito non c’è più? Da questa domanda prende le mosse “Oltre il muro. La via del dialogo”, il libro che Daniele Bellesi presenterà giovedì 12 novembre alle 21 al Centro Culturale Le Corti. È il secondo incontro del ciclo che Montespertoli ha messo in calendario per l’autunno e l’inverno, aperto il 5 novembre da Christine von Borries.

Il libro nasce dall’amicizia tra l’autore e Manuela Sadun Paggi, donna ebrea fiorentina che ha fatto della propria storia personale, attraversata dalla tradizione, dalla ricerca spirituale e dal dolore, un’occasione di incontro con l’altro. Nella prima parte è lei a parlare, con racconti, ricordi e riflessioni sulla libertà, sulla fede, sulla Shoah e sul ghetto inteso come chiusura mentale prima ancora che come luogo. Nella seconda Bellesi prosegue quel percorso e si confronta con le ferite ancora aperte del presente, a partire dal conflitto tra Israele e Palestina, cercando una pace che riguardi le persone prima ancora che la politica. Non è un saggio di teologia né un libro sul conflitto mediorientale, ma il racconto di cosa può nascere quando due persone scelgono di ascoltarsi.

Daniele Bellesi è grafico e consulente per la comunicazione. Cresciuto per oltre vent’anni nello scoutismo, dove è diventato educatore e formatore, dal 1998 è stato vicepresidente dell’associazione fiorentina Un Tempio per la Pace, impegnata nel dialogo tra culture e religioni, con cui ha contribuito a organizzare incontri con il monaco vietnamita Thich Nhat Hanh e con il Dalai Lama. Proprio grazie a Manuela Sadun Paggi si è avvicinato all’Amicizia Ebraico-Cristiana di Firenze, curandone il bollettino. Nel 2008 è tra i fondatori dell’associazione 46° Parallelo, che pubblica ogni anno l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, di cui cura la grafica.

Gli incontri sono organizzati dal Comune di Montespertoli e dalla Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” insieme a LeggereFuori e alla rete bibliotecaria REA.Net. L’ingresso è libero.

Per informazioni: Biblioteca comunale “Ernesto Balducci”, via S. Sonnino 1, tel. 0571 600228, WhatsApp 338 9177871, biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli

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