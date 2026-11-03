"Parcheggio parco di Serravalle si allaga appena piove", la segnalazione

"È sufficiente una normale pioggia perché quasi tutto il piazzale si trasformi in una grande pozzanghera, con ristagni d'acqua e fondo sconnesso". La segnalazione arriva da un cittadino per il parcheggio nell'area del parco di Serravalle.

Allegando fotografie che mostrano pozzanghere sul piazzale, antistante la piscina comunale di Empoli, aggiunge: "Ritengo inaccettabile che un parcheggio destinato agli utenti di un impianto sportivo pubblico, al mercato, agli spettatori degli eventi sportivi, al luna park, si trovi in queste condizioni, con evidenti disagi per chi lo utilizza". Il cittadino fa inoltre sapere di aver inviato "una pec formale al Comune di Empoli, chiedendo un sopralluogo e un intervento risolutivo che affronti anche il problema del drenaggio delle acque, problema che si trascina da anni".

Il parcheggio di Serravalle nel progetto del nuovo stadio

Nella primavera scorsa il parcheggio del parco di Serravalle era stato rilivellato, come rendeva noto il Comune ricordando che la pavimentazione di quell'area è inserita all'interno del progetto legato al restyling dello stadio "Castellani" di Empoli, tra le opere richieste e ottenute dal Comune verso il soggetto proponente. Dopo la presentazione nel luglio 2024, nel mese di ottobre l'Empoli Fc ha presentato il progetto di fattibilità-tecnico economica, ora è attesa la Conferenza dei servizi decisoria.

Il parcheggio del parco di Serravalle rientra dunque negli interventi del progetto del nuovo stadio: l'intervento di sistemazione si trovava infatti tra le opere pubbliche richieste del Comune, frutto anche del percorso partecipativo con residenti, commercianti e altre realtà, in seguito accolte nel progetto. Inoltre sulla futura nuova area del parcheggio è stata esclusa la necessità di Via dall'Unione dei Comuni nel luglio scorso.

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