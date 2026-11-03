Settore giovanile e minibasket, i risultati del weekend gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

Un primo quarto da incubo condanna i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti cedono il passo al Cmb Valbisenzio per 65-84. Il 17-36 alla prima sirena suona già come verdetto: a partire dalla seconda frazione, infatti, la gara procede sul filo dell’equilibrio, ma l’ampio distacco permette agli ospiti di amministrare il vantaggio costringendo i gialloblu a rincorrere.

Prossimo impegno sabato 7 novembre alle 18:45 sul parquet della Folgore Fucecchio.

Abc Castelfiorentino – Cmb Valbisenzio 65-84

Tabellino: Macchi, Gorini 8, Giovannoni 2, Falorni 17, Bandinelli 4, Mannocci 5, Profeti 2, Speranza 3, Bufalini 1, Faffi 8, Di Carlo 2, Bertelli 13. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 17-36, 19-18, 16-21, 13-9

UNDER 15 CSI

Dopo la vittoria lontano da casa, successo anche all’esordio casalingo per i ragazzi di Tommaso Barlabà e Cosimo Ticciati, che al PalaGilardetti superano il Basket Volterra per 50-42. Dopo il punto a punto iniziale, i gialloblu allungano nella seconda frazione andando all’intervallo sul +8 (26-18). Nella ripresa Volterra ricuce, ma nell’ultimo quarto l’Abc torna in controllo e gestisce con autorità il finale.

Prossimo impegno venerdì 20 novembre alle 18:30, di nuovo al PalaGilardetti, contro Valdelsa.

Abc Castelfiorentino – Basket Volterra 50-42

Tabellino: Battaglia 14, Cetti 13, Marzuoli 12, Galli 7, Lucchesi 2, Sordi 2, Imbrescia, Conforti, Chimera, De Simone, Capodarca, Bargigli, Sardelli, Bandinelli, Baldi. All. Barlabà. Ass. Ticciati.

Parziali: 8-8, 18-10, 12-16, 12-8

UNDER 14 GOLD

Buona anche la prima casalinga per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Baloncesto Firenze sul 74-60. Grande equilibrio nella prima parte di gara, con le squadre che viaggiano a braccetto andando al riposo lungo sul 39-36. Al rientro dagli spogliatoi, però, i gialloblu cambiano passo e alzano l’intensità in difesa, scavando il solco e poi gestendo senza patemi la volata finale.

Prossimo impegno lunedì 9 novembre alle 20:15 sul campo della Sestese.

Abc Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 74-60

Tabellino: Poggesi, Costa 13, Delli Carri, Bini 18, Arzilli 6, Fineschi, Asta, Lisi, Iori 2, Allegra 15, Bagnoli 8, Profeti 12. All. Corbinelli. Ass. Caggiano.

Parziali: 24-21, 15-15, 19-9, 16-15

UNDER 13 REGIONALE

Prosegue a Montespertoli la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che fanno la voce grossa assicurandosi la sfida per 25-89. Gara a senso unico fin dalle battute iniziali, con i gialloblu solidi padroni del campo per tutti i quaranta minuti: l’Abc, infatti, indirizza la sfida nel primo quarto per poi allungare a dismisura nelle tre successive frazioni.

Prossimo impegno sabato 7 novembre alle 15:30 al PalaBetti contro la Cerretese.

Basket Montesport – Abc Castelfiorentino 25-89

Sono scesi in campo: Asta, Delli Carri, Arzilli, Conforti, Bandinelli, Capodarca, Poggesi, Imbrescia, Fineschi, Chimera, Bini, Baldi. All. Corbinelli. Ass. Ciulli.

UNDER 17 FEMMINILE

Contro l’Affrico A non arriva il colpaccio per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che cadono al PalaGilardetti sul 56-67. Dopo un primo quarto di rincorsa, nella seconda frazione le gialloblu girano l’inerzia restando a contatto (31-36 all’intervallo). Nella ripresa le fiorentine tornano a condurre assicurandosi tre possessi pieni di vantaggio alla terza sirena (42-51), divario che poi difendono nell’ultimo quarto dagli assalti castellani.

Prossimo impegno sabato 7 novembre alle 18:15 sul parquet di Arezzo.

Gialloblu Castelfiorentino – Affrico Firenze A 56-67

Tabellino: Jahelezi N. 3, Majia Biatcho 23, Latini 4, Battaglia 2, Mancini 8, Montanelli 9, Dainelli 4, Zenarti 3, Jahelezi S. All. Lazzeretti. Ass. Lucchesi, Caggiano.

Parziali: 9-19, 22-17, 11-15, 14-16

UNDER 13 FEMMINILE

Debutto in salita per le ragazze di Sara Bellantoni, che all’esordio in campionato cadono sul parquet di Asciano per 66-28. Partenza sprint per la squadra di casa, che prende subito il largo per poi mettere l’ipoteca al riposo lungo (42-15). Dal canto loro le gialloblu, soltanto in otto a referto, sono brave a non mollare, dando vita ad una seconda parte ben più equilibrata e combattuta.

Prossimo impegno domenica 8 novembre alle 11:30 al PalaGilardetti contro il Costone Siena.

Basket Asciano – Abc Castelfiorentino 66-28

Sono scese in campo: Mugelli, Delli Carri, Bini, Costoli, Chiarugi, Marcacci, Falleri, Darie. All. bellantoni. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 23-7, 19-8, 16-6, 8-7

MINIBASKET

Prosegue con un altro successo, stavolta casalingo, il campionato del gruppo Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che al PalaBetti superano San Casciano. Sconfitta all’esordio, nonostante una buona prestazione, per gli Aquilotti Big 2016 di Marco Ermelani e Raffaele Macalindong, che a Empoli cedono il passo all’Use, mentre prosegue con un’amichevole sul parquet di Calcinaia il precampionato degli Aquilotti Small 2017 di Giulio Fabrizzi e Nicol Banchelli. Infine, sabato di festa per i Pulcini 2020 di Marco Ermelani, Cosimo Carzoli e Caterina Tamburini, che hanno preso parte alla tappa 3c3 a tema Halloween organizzata dalla Pallacanestro Calenzano, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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