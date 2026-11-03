Tenta di investire due vigili con uno scooter rubato a Livorno: denunciato

Ha tentato di investire due agenti della polizia locale per sottrarsi al controllo, dopo essere stato sorpreso alla guida di uno scooter rubato. Protagonista dell'episodio, avvenuto agli Scali delle Cantine a Livorno, è un tunisino di 26 anni, fermato e denunciato.

Gli agenti avevano individuato l'uomo mentre viaggiava a bordo di un Honda SH 150 risultato rubato. Alla vista dei vigili, il 26enne avrebbe tentato di guadagnarsi la fuga dirigendosi contro di loro. I due operatori sono riusciti a evitare l'impatto e a bloccarlo.

Condotto al comando per l'identificazione, il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Lo scooter è stato successivamente restituito al legittimo proprietario

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