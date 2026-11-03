Toscana Atletica, il velocista empolese Lorenzo Cappellini convocato per le Olimpiadi Giovanili

Un traguardo storico e di assoluto prestigio per la Toscana Atletica. Celebrata la recente convocazione ufficiale da parte del CONI e della FIDAL, il giovane talento empolese Lorenzo Cappellini, classe 2009, è ormai pronto per i Giochi Olimpici Giovanili Estivi di Dakar in Senegal.

Il velocista difenderà i colori della Nazionale Azzurra nei 100 metri piani, le cui competizioni si svolgeranno dall'8 al 10 novembre presso lo stadio Iba Mar Diop. Cappellini rientra in una ristrettissima e selezionata élite tricolore: la delegazione italiana dell'atletica per l'evento sarà infatti composta da soli 9 azzurrini.

La partecipazione olimpica rappresenta il coronamento di una stagione Under 18 vissuta ai massimi livelli, nel novero dei migliori velocisti italiani della sua generazione, costruita passo dopo passo sotto la guida tecnica del suo allenatore Simone Garbetti.

Il suo eccellente stato di forma si era già palesato con forza ai Campionati Italiani Allievi, dove si è laureato Vice Campione Italiano fermando il cronometro sull'ottimo tempo di 10"73. Una prestazione che ha fatto da trampolino di lancio per un'ulteriore e definitiva consacrazione internazionale.

Ai successivi Campionati Europei Under 18 di Rieti, Lorenzo ha impressionato tutti siglando il proprio primato personale con uno straordinario 10"68. Un tempo che rappresenta il nuovo Record Toscano Allievi e il quarto crono stagionale italiano di categoria, garantendogli l'accesso alle semifinali europee, concluse al 13° posto complessivo con 10"71. Sempre agli europei, nella staffetta svedese Cappellini ha ottenuto insieme ai compagni un posto in finale, correndo la batteria in 1'54"34. Finale terminata con un bel 4° posto in 1'53"01 a soli 16 centesimi dal bronzo.

Una stagione lunga e intensa, che lo ha visto protagonista fino all'ultimo. Mantenere il picco di forma per un periodo così prolungato è stata una sfida impegnativa, ma il duro lavoro sta dando i suoi frutti. A fare la differenza è soprattutto la sua grande solidità mentale, una dote imprescindibile per reggere la pressione e sapersi confrontare con i migliori prospetti mondiali in un evento di questa portata. Lorenzo si presenta in Senegal in ottime condizioni fisiche, scenderà in pista per le semifinali domenica 8 novembre, alle 16.30. Obiettivo migliorarsi e continuare il suo percorso di crescita e perché no, staccare il pass per la finale e continuare a sognare.

Tutta la Toscana Atletica, la città di Empoli e il movimento sportivo regionale sono ora pronti a fare il tifo per lui.

Fonte: Toscana Atletica

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