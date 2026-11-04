4 Novembre, le celebrazioni a Lucca: i Carabinieri incontrano gli studenti delle scuole primarie

Si sono svolte questa mattina, nel Cortile degli Svizzeri a Lucca, le celebrazioni per il 4 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose della provincia, insieme alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, davanti a una Compagnia di rappresentanza composta da personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

Il Prefetto di Lucca, dott.ssa Cristina Favilli, accompagnata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Michele Lastella, ha passato in rassegna i reparti schierati, rendendo omaggio al Gonfalone del Comune di Stazzema, decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Nel corso della cerimonia è stata deposta una corona d'alloro davanti alla lapide dedicata ai Caduti dell'Arma dei Carabinieri, in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere.

Alla commemorazione ha partecipato anche una delegazione di alunni delle scuole primarie del centro di Lucca 'Giovanni Pascoli' e 'Dante Alighieri'. Al termine della cerimonia, i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno dedicato ai bambini un momento di incontro, mostrando loro i veicoli in dotazione e illustrando l'organizzazione dell'Arma e le attività svolte quotidianamente sul territorio.

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