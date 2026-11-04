Si sono svolte oggi, mercoledì 4 novembre, le celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, con un programma di cerimonie istituzionali promosso da Prefettura, Comune di Pisa, Presidio Militare e Provincia di Pisa. Alle celebrazioni hanno preso parte il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il comandante del Presidio Militare colonnello Fabio De Michele, il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente della Provincia Massimiliano Angori.

«Oggi Pisa celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e rende omaggio a quanti hanno servito l’Italia, fino al sacrificio della vita. Il nostro primo pensiero va ai Caduti e alle loro famiglie, alle quali rinnoviamo la vicinanza e la riconoscenza della città» ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti.

«Da sindaco conosco il valore di questo impegno. Penso ai militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure, a partire dal presidio della stazione ferroviaria. Una presenza concreta, che concorre al lavoro delle Forze di polizia, sotto il coordinamento della Prefettura, e contribuisce a tutelare chi abita, lavora e attraversa quell’area.

Quest’anno questa giornata coincide con il sessantesimo anniversario dell’alluvione del 1966. Anche Pisa conserva una memoria profonda di quel 4 novembre. È un legame che si è rinnovato nelle emergenze successive. Ricordiamo i militari impegnati a montare e rinforzare le paratie sulle spallette dell’Arno, a sistemare i sacchi di sabbia, a lavorare insieme alla Protezione civile e ai Vigili del Fuoco per difendere Pisa dal rischio di una nuova esondazione.

Pisa ha con le Forze Armate un rapporto solido, costruito nel tempo attraverso la presenza dei reparti e delle famiglie dei militari, che sono parte della nostra comunità. Un rapporto che trova nella Folgore e nella 46ª Brigata Aerea due riferimenti importanti. Sono immagini che raccontano con immediatezza che cosa significhi essere al servizio del Paese: esserci quando una comunità ha bisogno, con competenza, mezzi e capacità di intervento».

La giornata si è aperta alle ore 8.30 sul Ponte di Mezzo con la cerimonia dell’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale. Sono seguite le deposizioni delle corone di alloro alla Cappella ai Caduti in piazza Santa Caterina, al Giardino dei Caduti di Laconi in via Carlo Del Prete, al monumento ai Caduti di Marina di Pisa in largo Betti, al monumento ai Caduti di Nassiriya a Tirrenia e al monumento ai Caduti della Grande Guerra a San Piero a Grado.

Il programma comprende anche la cerimonia dell’ammainabandiera sul Ponte di Mezzo e il concerto della Società Filarmonica Pisana alle Logge di Banchi, appuntamenti inseriti nel programma delle celebrazioni cittadine.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate