Aggredisce i genitori: arrestato un 29enne in Valdichiana

Cronaca Cortona
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I due familiari, di 68 e 65 anni, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Il giovane è accusato di maltrattamenti contro familiari ed è stato trasferito nel carcere di Arezzo.

Un 29enne della Valdichiana è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti contro familiari, dopo aver aggredito i genitori, di 68 e 65 anni. La coppia ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

L'intervento dei militari della stazione di Terontola e del radiomobile di Cortona, in provincia di Arezzo, è scattato in seguito alla richiesta di aiuto dei due genitori. Secondo la ricostruzione, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe prima distrutto piatti e suppellettili nell'abitazione, per poi scagliarsi contro i familiari.

I carabinieri hanno prestato soccorso alla coppia, successivamente accompagnata all'ospedale Santa Margherita di Cortona, e bloccato il 29enne, che si trovava ancora in stato di agitazione.

Dagli accertamenti è emerso che non si sarebbe trattato del primo episodio di tensione familiare. In passato, infatti, il padre aveva già segnalato i comportamenti aggressivi del figlio, senza che si fosse però arrivati a un'aggressione fisica.

Dopo l'arresto, il giovane è stato accompagnato nel carcere di Arezzo, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

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