Alluvione Firenze, Bergamini e Stella (FI): "A 60 anni da tragedia grazie ad Angeli del Fango, esempio di solidarietà"

"Il 4 novembre 1966, esattamente 60 anni fa, l'Arno sommergeva Firenze, ferendo al cuore la nostra città, la sua storia e i suoi tesori. Ma da quell'episodio devastante, è nata una delle più grandi pagine di solidarietà e speranza, la mobilitazione degli Angeli del Fango. Il nostro pensiero va alle vittime di quella tragedia e alle loro famiglie, ma questo sessantesimo anniversario è soprattutto il momento per rinnovare la nostra gratitudine a quelle migliaia di giovani, arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo, che salvarono le opere d'arte, i libri, le case e le botteghe dei fiorentini. Il loro esempio e il loro insegnamento sono importanti e vivi oggi come allora". Lo affermano il vicesegretario nazionale di Forza Italia, on. Deborah Bergamini e il segretario regionale del partito toscano, Marco Stella, a margine della ricorrenza del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze.

"Il modo migliore per onorare il passato è proteggere il nostro futuro - sottolineano Bergamini e Stella -. Oggi Firenze e il bacino dell'Arno dispongono di sistemi di difesa migliori e più tecnologici rispetto al passato, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Occorre investire sulla manutenzione e sui piani di gestione del rischio, con un monitoraggio costante e un'accelerazione decisa sul completamento delle opere strutturali, comprese le casse di espansione e i piani di pulizia e risagomatura dei sedimenti fluviali. Istituzioni, consorzi di bonifica ed enti locali sono costantemente chiamati a collaborare, la sicurezza idrogeologica deve essere una delle priorità dell'agenda politica regionale".

Fonte: Gruppo Forza Italia