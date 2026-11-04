San Miniato, il Circolo Angiolo Cheli apre le sue sale all'arte contemporanea

Sabato 7 novembre alle 17 il Circolo Angiolo Cheli di San Miniato inaugura PROVA D’ESISTENZA, mostra dell’artista livornese CCH, presentato dalla Galleria Niccoli, con un intervento di Michela Nosiglia. A cura di Sabrina Drigo e Massimo Belli, la mostra resterà aperta fino al 29 gennaio 2027 e dà il via a una nuova stagione del Circolo, con una programmazione stabile realizzata insieme a gallerie di rilievo nazionale e artisti affermati e accompagnata da incontri e talk aperti al pubblico.

Al centro c’è la memoria. Tutto comincia da una vecchia fotografia di famiglia, lasciata fuori campo. Da quell’immagine prende forma Prova d’esistenza, l’opera-manifesto realizzata per il Circolo, una lastra di marmo nero su cui CCH incide una frase. Nero su nero, le parole si rivelano solo avvicinandosi, attendendo che la luce le faccia trasparire. È un invito a fermarsi. Lungo il percorso, le opere raccontano ciò che rimane. Resta una traccia, fragile eppure sufficiente a testimoniare che qualcuno è stato al mondo. Una prova d’esistenza.

Circolo Angiolo Cheli, Via F. Guicciardini 17, San Miniato. Orari: sabato 16–19, domenica 15–19.30, o su appuntamento scrivendo a info@circolocheli.it. Con il patrocinio del Comune di San Miniato e di San Miniato Promozione, con il sostegno del Centro Sirio e il supporto della Galleria Niccoli.

4

Fonte: Circolo Angiolo Cheli

Notizie correlate