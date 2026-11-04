Fucecchio, approvata la variazione di bilancio per strade e Stadio Corsini

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Fucecchio, la maggioranza ha approvato importanti variazioni al bilancio 2026-2028, sbloccando le risorse e autorizzando i finanziamenti necessari per avviare una serie di interventi strategici sul territorio. Nello specifico, i fondi saranno destinati ai lavori di bitumatura e messa in sicurezza di strade e marciapiedi comunali, oltre alla riqualificazione straordinaria dello Stadio Comunale "Filippo Corsini".

L'approvazione dei provvedimenti ha tuttavia evidenziato un netto contrasto politico con i gruppi dell'opposizione di centrodestra, i quali, pur essendosi dichiarati a parole favorevoli alla necessità delle manutenzioni, hanno espresso voto contrario al momento di stanziare le risorse finanziarie necessarie.

«Accogliamo con grande soddisfazione questi interventi, che rappresentano risposte concrete alle esigenze della cittadinanza - dichiara Gianmarco Geloso, capogruppo del Partito Democratico di Fucecchio -. La maggioranza e l'amministrazione continuano a lavorare con serietà, coerenza e senso di responsabilità, trasformando gli impegni assunti in atti finanziari solidi e prossimi cantieri. A emergere in aula è stato invece l'ennesimo cortocircuito politico del centrodestra: dopo aver sbandierato per anni il tema della sicurezza stradale e delle manutenzioni, di fronte all'opportunità di approvare le risorse necessarie hanno scelto la strada della strumentalizzazione votando contro. Se fosse dipeso da loro, questi investimenti non sarebbero mai stati approvati».

Sulla stessa linea Federica Banti, capogruppo della lista civica Orgoglio Fucecchiese: «Votare contro questi provvedimenti significa, nei fatti, dire "no" ai lavori di miglioramento della città e voler bloccare le opere pubbliche. Alle chiacchiere e alle ipocrisie istituzionali della minoranza noi preferiamo i fatti: Fucecchio ha bisogno di risposte concrete. Queste risorse vanno nella direzione giusta, ovvero garantire strade più sicure e impianti sportivi moderni, prestando massima attenzione al capoluogo così come alle frazioni a partire dalle esigenze che i cittadini ci rappresentano ogni giorno».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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