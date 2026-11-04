Dire Fare Teatrare, al Minimal Teatro di Empoli torna la rassegna per famiglie: quattro spettacoli a novembre

Al Minimal Teatro di Empoli domenica 8 novembre torna Dire Fare Teatrare, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie. In scena ci sarà la compagnia Gli Alcuni con Specchio, specchio delle mie brame.

Polpetta e Frollino sono alle prese con un vecchio libro parlante che vorrebbe raccontare la fiaba di Biancaneve. Purtroppo però a causa della sua proverbiale goffaggine, Frollino lo manda in tilt non appena riesce a metterci le mani addosso e scombina la fiaba da cima a fondo.

Solo con l’aiuto dei Cuccioli e col coraggio dei bambini tra il pubblico, i nostri due protagonisti riusciranno a portare a lieta conclusione la storia di Biancaneve e a sconfiggere la strega che vuole non solo essere la più bella del reame ma anche diventarne la regina incontrastata.

Lo specchio alla fine insegnerà una nuova verità sull’importanza della bellezza e la perfida strega subirà una divertente trasformazione.

Età consigliata: 3-10 anni.

Il programma della rassegna prosegue domenica 15 novembre Arca di Noè in scena con Gretel, Hansel e la strega Clodoalda età consigliata: 4-10 anni; domenica 22 novembre un’altra produzione di Giallo Mare Minimal Teatro con Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci, età consigliata: 3-10 anni infine domenica 29 novembre la compagnia Pupi di Stac con Pierino e il lupo, età consigliata: 5-10 anni).

La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno presso il Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10). Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 0571 / 81629 – 83758, o scrivere all'indirizzo e-mail biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

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