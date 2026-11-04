È morta Carla Braccialini, addio alla stilista fiorentina fondatrice del celebre marchio di borse

Cronaca Firenze
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Aveva 95 anni. Negli anni Cinquanta aveva fondato insieme al marito Roberto un'azienda artigianale diventata famosa a livello internazionale per le sue creazioni colorate e originali. Nel 2009 era stata nominata Cavaliere del lavoro

È morta ieri a Firenze, all'età di 95 anni, Carla Braccialini, stilista e imprenditrice, fondatrice dell'omonimo marchio di borse e accessori. Negli anni Cinquanta aveva avviato insieme al marito Roberto un'attività artigianale che, nel tempo, si sarebbe affermata sui mercati internazionali, distinguendosi per uno stile riconoscibile e per le collaborazioni con importanti nomi della moda, tra cui Vivienne Westwood, con cui nel 1986 venne siglato un accordo di licenza per la produzione di accessori.

Dopo la Seconda guerra mondiale, Braccialini aveva intuito le possibilità di un mercato italiano aperto alla sperimentazione nel settore degli accessori. Da qui la scelta di proporre borse dai colori vivaci e dalle forme originali, arricchite da decorazioni ispirate a fiori, animali e casette, con dettagli curiosi e richiami a un'estetica pop. Un'impronta creativa che avrebbe caratterizzato le collezioni del marchio.

Dopo la morte del marito, negli anni Settanta, aveva continuato a guidare personalmente l'azienda insieme ai tre figli, Riccardo, Massimo e Lorenzo. La sua vicenda personale e professionale è stata raccontata nel libro biografico La ragazza che non sapeva fare le borse, dedicato ai suoi novant'anni. Il volume ripercorre il percorso di una donna priva di una formazione tecnica nel settore della moda, capace tuttavia di affermarsi come imprenditrice e di sviluppare un linguaggio originale nella creazione di accessori. Tra i ricordi raccolti anche l'infanzia a Ponte a Mensola, in Toscana, durante i bombardamenti della guerra.

Nel 2009 aveva ricevuto la nomina a Cavaliere del lavoro dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il marchio Braccialini è tuttora attivo grazie all'acquisizione, avvenuta nell'aprile 2017, da parte di Graziella Holding, società con sede ad Arezzo.

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