Empoli, raggiunto l'accordo per le lavoratrici delle pulizie negli edifici pubblici comunali

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Trovata l'intesa tra Comune, sindacati e Cooplat. Aumentano le risorse, garantiti il mantenimento delle ore lavorate e un salario minimo di 9 euro l'ora

Il Comune di Empoli e i sindacati Filcams-CGIL e Uiltrasporti-UIL hanno raggiunto l'accordo con l'integrazione delle risorse per il contratto Multiservizi in appalto alla cooperativa Cooplat per le lavoratrici delle pulizie negli edifici pubblici comunali. La firma è avvenuta poche ore fa.

L'accordo raggiunto ha aggiunto, all'iniziale incremento delle risorse da parte del Comune sull'appalto di circa il 21%, un ulteriore aumento del 9% in più. Questo a beneficio delle lavoratrici che manterranno dal rinnovo dell'appalto lo stesso standard di ore impiegate e il salario minimo di 9 euro l'ora, condizioni essenziali per il rientro in poche ore dell'annunciato stato di agitazione.

L'obiettivo è stato raggiunto grazie a un confronto costruttivo tra l'Amministrazione comunale, i sindacati Filcams-Cgil e Uiltrasporti e la cooperativa Cooplat, con grande soddisfazione per le parti in causa.

Fonte: Nota congiunta Comune di Empoli e Filcams-Cgil

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