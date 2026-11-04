Etrusca Basket U19, vittoria sul campo del Grosseto Team 90: finisce 119-64

In assenza di Coach Martelloni, a prendere le redini e la regia della squadra è Coach Menconi che non fa sentire l’assenza dell’Head Coach e si porta a casa i due punti con una partita dove i biancorossi tengono sempre a bada i padroni di casa del Team 90.

Coach Menconi: “Partenza intensa in attacco e in difesa ci porta avanti subito 31-11 nel primo quarto. Bravi i ragazzi a non staccare mai la testa per tutti i 40 minuti e continuare a lavorare sui diversi aspetti tecnici sia in attacco che in difesa.” Si torna a casa per la prossima battaglia che ci vede ospitare lunedì 9 novembre ore 20:45 la Clas Renault Don Bosco. "Continuate così ragazzi!!! Forza Etrusca!!!" Pall. Grosseto Team 90 vs La Patrie Etrusca Basket 64 – 119 (11-31, 24-29, 11-34, 18-25)