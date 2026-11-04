Etrusca Basket U19, vittoria sul campo del Grosseto Team 90: finisce 119-64

Basket San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

In assenza di Coach Martelloni, a prendere le redini e la regia della squadra è Coach Menconi che non fa sentire l’assenza dell’Head Coach e si porta a casa i due punti con una partita dove i biancorossi tengono sempre a bada i padroni di casa del Team 90.

Coach Menconi: Partenza intensa in attacco e in difesa ci porta avanti subito 31-11 nel primo quarto. Bravi i ragazzi a non staccare mai la testa per tutti i 40 minuti e continuare a lavorare sui diversi aspetti tecnici sia in attacco che in difesa.

Si torna a casa per la prossima battaglia che ci vede ospitare lunedì 9 novembre ore 20:45 la Clas Renault Don Bosco.

"Continuate così ragazzi!!! Forza Etrusca!!!"

Pall. Grosseto Team 90 vs La Patrie Etrusca Basket 64 – 119

(11-31, 24-29, 11-34, 18-25)

 

Fonte: Etrusca Basket

Notizie correlate

Basket
Basket
3 Novembre 2026

Il primo derby della stagione è dell'Etrusca Basket contro Crocetta San Miniato

Il primo derby della stagione è biancorosso! I ragazzi di coach Giunti & Bartoli portano a casa la prima stracittadina, in una partita dalle forte difese e avara di canestri. [...]

San Miniato
Basket
2 Novembre 2026

Etrusca Basket U13 sconfitta a Pontedera: Bellaria vince 70-65

É stata una partita intensa quella giocatasi al Pala Matteoli di Pontedera fra i nostri ragazzi e i padroni di casa di Bellaria. Un match che si preannunciava tirato sin [...]

Basket
Basket
2 Novembre 2026

Etrusca San Miniato, sconfitta a Chiavari: l’Aurora vince 87-76 nel finale

Lascia un retrogusto amaro la trasferta in terra ligure per i ragazzi di Coach Martelloni. Nella sesta giornata del girone di andata di Serie B Interregionale, La Patrie Etrusca San [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina