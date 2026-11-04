Firenze, 78enne muore investito da una moto: indagato un 64enne fiorentino

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in viale Galileo
La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di un uomo di 78 anni, investito da una moto nel pomeriggio di ieri, martedì 3 novembre, in viale Galileo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le pattuglie della polizia stradale, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Il motociclista ha riportato ferite lievi e ha ricevuto supporto psicologico.
Il motociclista, un fiorentino di 64 anni, è risultato negativo all'alcoltest e al test tossicologico. Secondo i primi accertamenti, il pedone non avrebbe attraversato sulle strisce, mentre il conducente non avrebbe superato i limiti di velocità.
Per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento, la Polizia Municipale sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il viale dei Colli.
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