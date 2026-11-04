I'Market torna a La Limonaia di Parco Corsini domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre torna l’appuntamento con I’Market. Negli spazi all'aperto de La Limonaia di Parco Corsini di Fucecchio, dalle ore 12.00 alle 20.00 troveremo capi e oggetti vintage, second hand e progetti sostenibili, un appuntamento fisso per chi ama lo shopping consapevole e le realtà creative locali.

I'Market non è un semplice mercatino vintage, ma un evento che, nato proprio in Limonaia nel settembre 2025, da lì ha iniziato a muoversi nei vari territori (dalla Toscana a Milano) per promuovere il riuso, la sostenibilità e il valore delle creazioni artigianali, attraverso una selezione curata di espositori accomunati dall’attenzione alla qualità e all’unicità dei pezzi, ma non solo.

Un evento per sensibilizzare l’acquisto più responsabile e per sostenere l’economia locale, caratterizzato da una sempre curata selezione musicale che domenica prossima vedrà alternarsi in consolle, a far girare i dischi, Fulci dj e Little dj.

Fra espositori di vintage, buona musica e drink, sarà inoltre possibile pranzare o fare uno spuntino, rilassando negli splendidi spazi del Parco Corsini, grazie alla presenza di Billis, eccellenza Toscana dello street food, che ci delizierà con ottimi hamburger (anche vegetariani) e altre prelibatezze.

E non è finita qui, questa domenica all'interno de I'Market sarà possibile scoprire il "parkour" una pratica ludico - sportiva che contribuisce a favorire la rigenerazione urbana e sociale dei luoghi, con una serie di esibizioni e workshop a partire dalle ore 12.00 e, dalle ore 15.00 fino alle 19.00, vi sarà la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio e la Torre di Mezzo all'interno del Parco Corsini.

Un appuntamento imperdibile al quale proprio non si può mancare.

Con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa

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